Fcebook подав до суду на українця: його підозрюють у викраденні даних 178 мільйонів користувачів

Компанія Facebook у четвер 21 жовтня подала до суду на українського хакера. Його підозрюють у викраденні даних 178 мільйонів користувачів соцмережі та продажі їх на спеціалізованій платформі.

Копії відповідних судових документів опублікувало видання Business Insider. Згідно з ними обвинувачений Олександр Солонченко, також відомий під ніком Solomame, у період з січня 2018 року по вересень 2019 року отримав доступ до загальнодоступної інформації (код користувача Facebook і номер телефону) приблизно 178 мільйонів акаунтів соцмережі, використавши комп'ютерну програму для подачі автоматичних запитів на комп'ютери Facebook.

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У позовній заяві Facebook також звертає увагу на те, що з жовтня 2020 року Солонченко займався торгівлею даними на RaidForums – торговій онлайн-платформі, де зазвичай хакери продають викрадену інформацію.

У травні 2021 року Солонченко також продав дані, які він отримав з Facebook в період з січня 2018 року по вересень 2019 року, а саме ідентифікатори користувачів Facebook і номери телефонів,

– зазначається у позовній документації.

Позиція Facebook

На думку Facebook, хакер порушив "Загальні положення та умови" й "Умови платформи", які забороняють користувачам компанії робити що-небудь незаконне з її даними, отримувати дані за допомогою автоматизованих засобів і надавати їх третім особам без схвалення Facebook.

У своїй скарзі Facebook попросив федеральний суд про:

розгляд справи судом присяжних ;

заборону на використання Солонченком його продуктів;

заборону продажу отриманих від нього даних;

а також про виплату відшкодування.

Соцмережа також вимагає заборонити Солонченку доступ до Facebook та продуктів компанії, а також продавати або поширювати дані будь-якого роду, отримані або імовірно отримані з Facebook або його продуктів.

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Скандал з Facebook

Нагадаємо, що нещодавно навколо соцмережі розгорівся чималий скандал після того, як колишня співробітниця компанії Френсіс Хаген виступила в Сенаті. Зокрема, Хаген заявила, що для компанії пріоритетом є прибуток, а не безпека користувачів на платформах Facebook та Instagram. До того ж Хаген розповіла про "темні справи" Facebook журналістам, які підготували серію викривальних матеріалів, після яких і розгорівся скандал.

Крім того, ще одна колишня експертка Facebook з аналізу даних Софі Чжан, заявила, що вона надала правоохоронним органам США "детальну документацію щодо потенційних кримінальних злочинів". Крім того, вона висловила готовність дати свідчення перед Конгресом.