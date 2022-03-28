ФБР звинувачує росіянина в управлінні кримінальним інтернет-магазином

Міністерство юстиції США пред'явило звинувачення 23-річному громадянину Росії. Тепер він є одним з найбільш розшукуваних відомством кіберзлочинців.

Влада США вважає, що кілька останніх років Дехтярчук керував великим маркетплейсом, де торгували банківськими картами, доступами до скомпрометованих пристроїв і облікових записів, а також особистими даними. Хоча назва маркетплейса не розкривається, і в документах він фігурує як "Торговий майданчик А" з відвідуваністю близько 5000 людей за ден. В мережі підозрюваний діяв під ніком Floraby.

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Що каже ФБР

У висновку слідства вказано, що Дехтярчук запустив маркетплейс у травні 2018 року. Однак його просування почалося місяцем раніше.

Станом на травень 2021 року Дехтярчук публічно оголосив, що через "Торговий майданчик А" він продав понад 48 000 скомпрометованих облікових записів електронної пошти, 25 000 скомпрометованих облікових записів "Компанії B" і 19 000 скомпрометованих облікових записів "Компанії A",

— повідомляє американський Мін'юст.

Коли покупці отримували доступ до будь-якого пристрою на торговому майданчику, Дехтярчук або один з його спільників нібито зв'язувалися з ними через Telegram і відправляли їм облікові дані або файли cookie для входу.

Обвинуваченому, рідним містом якого є Каменськ-Уральський, Росія, тепер загрожує до 20 років в'язниці.

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