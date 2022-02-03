Як зазначає видання, придбання ліцензії на скандальну розробку NSO Group відбулося ще у 2019 році, коли президентом США був Дональд Трамп. При цьому відомство стверджує, що не використовувало софт у жодному зі своїх розслідувань.

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Pegasus та ФБР: що відомо

Як стверджують офіційні особи в інтерв'ю The Guardian, бюро володіло лише "обмеженою ліцензією", що було продиктовано бажанням "бути в курсі нових технологій", розуміти ступінь загрози, яку представляє Pegasus.

Ми ніколи не застосовували Pegasus в ході оперативних розслідувань. ФБР придбало обмежену ліцензію тільки для тестування й оцінки продукту,

— йдеться в повідомленні американського відомства.

Видання називає це відкриття "приголомшливим", частково тому, що адміністрація Байдена нещодавно внесла NSO до чорного списку департаменту торгівлі, заявивши про докази того, що хакерські інструменти компанії дозволили урядам у всьому світі проводити "транснаціональні репресії", спрямовані на дисидентів і журналістів.

Таємне джерело розкриває деталі

Неназване джерело, близьке до цієї угоди між ФБР і NSO Group, заявило, що контракт уклали після тривалих переговорів, в яких з боку США брали участь офіційні особи.

За його словами, основною складністю перед покупкою ліцензії було бажання бюро зберегти в секреті від розробників конкретні сценарії застосування Pegasus.

Зазвичай NSO зберігає певні важелі керування над своїм ПЗ – датчики, які дають компанії зрозуміти, що програма була переміщена.

Але джерело стверджує, що ФБР не хотіло, щоб технологія була оснащена датчиками, які б дозволили NSO відстежувати її фізичне місцезнаходження.

Разом з тим ФБР не хотіло, щоб інженери NSO інтегрували шпигунське програмне забезпечення у його системи.

Зрештою, сторони погодилися зберігати технологію у великому ізольованому "контейнері".

Ліцензію купували за допомогою ресурсів, які неможливо було пов'язати з ФБР Це коштувало бюджету близько 5 мільйонів доларів. Анонім підтверджує, що попри такі витрати, ФБР справді не використовувало Pegasus жодного разу.

Вони взагалі ним не користувалися. Навіть не вмикали. Але продовжували платити за це, і хотіли поновити. Це був однорічний тестовий проєкт, він коштував близько 5 мільйонів доларів, і вони продовжили ще на 4 мільйони доларів. Але вони цим не скористалися,

– стверджує джерело.

Історія Pegasus: коротко