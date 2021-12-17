Атаку здійснили на Орегонську групу анестезіологів (Oregon Anesthesiology Group) – одну з медичних організацій у штаті Орегон, США. Згідно з заявою, відбувся витік даних. Що саме було викрадено, наразі не повідомляють.

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Що відбувається

HelloKitty – вірус, який після потрапляння на комп'ютер чи сервер жертви шифрує всі наявні на ньому дані, повністю блокуючи до них доступ. Після цього хакери, які запустили шкідника, починають вимагати викуп за відновлення інформації. За аналогічною схемою працював і сумнозвісний REvil, яким, як припускають, керують росіяни.

Що думає ФБР

Як правило, правоохоронні органи не вдаються в деталі поки йде процес збору доказів, спостереження і доки не будуть здійснені арешти.

Розкриття інформації потенційно може призвести до того, що підозрювані знищать докази та сховаються у країнах, з якими США не має договорів про екстрадицію.

Цього разу витік стався не з вини самих правоохоронців.

21 жовтня ФБР повідомило OAG про арешт облікового запису української хакерської групи HelloKitty, який містив файли пацієнтів і працівників OAG. ФБР вважає, що HelloKitty скористалися вразливістю в сторонньому брандмауері, що дозволило хакерам отримати доступ до нашої мережі,

– написали в офіційному пресрелізі зламаної компанії.

Нагадаємо, вимагач HelloKitty, також відомий як FiveHands, активний з січня 2021 року. Подробиці про можливе місцезнаходження його операторів раніше не розкривалися. Згадок про це не було ні в попередженнях CISA та FBI IC3, ні в численних звітах ІБ-компаній, включаючи NCC Group, Cado Security, Malwarebytes, Palo Alto Networks, SentinelOne, і Mandiant. Угруповання найбільше відоме завдяки гучному злому ігрової студії CD Projekt Red, що стався на початку року.