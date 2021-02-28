Місячний календар на березень 2021 року містить важливі дні. У які дні будуть всі Місяць буде проходити різні фази – читайте в нашому матеріалі.
Коли у березні буде повня, розповідає 24 канал.
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|1 березня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|2 березня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|3 березня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|4 березня
|Спадаючий місяць
|21 день
|5 березня
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|6 березня
|Третя чверть
|22, 23 день
|7 березня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|8 березня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|9 березня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|10 березня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|11 березня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|12 березня
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|13 березня
|Новий місяць
|29, 30, 1 день
|14 березня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|15 березня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|16 березня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|17 березня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|18 березня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|19 березня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|20 березня
|Зростаючий місяць
|7, 8 день
|21 березня
|Перша чверть
|8, 9 день
|22 березня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|23 березня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|24 березня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|25 березня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|26 березня
|Зростаючий місяць
|12, 14 день
|27 березня
|Зростаючий місяць
|14, 15 день
|28 березня
|Повний місяць
|15, 16 день
|29 березня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|30 березня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|31 березня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 4, 10, 11 березня.
Несприятливі дні у березні: 6, 13, 21.
Як стадії проходить Місяць