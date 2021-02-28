Місячний календар на березень 2021 року містить важливі дні. У які дні будуть всі Місяць буде проходити різні фази – читайте в нашому матеріалі.

Коли у березні буде повня, розповідає 24 канал. Читайте також Місячний календар на лютий 2021 Місячний календар на січень 1 березня Спадаючий місяць 18, 19 день 2 березня Спадаючий місяць 19, 20 день 3 березня Спадаючий місяць 20, 21 день 4 березня Спадаючий місяць 21 день 5 березня Спадаючий місяць 21, 22 день 6 березня Третя чверть 22, 23 день 7 березня Спадаючий місяць 23, 24 день 8 березня Спадаючий місяць 24, 25 день 9 березня Спадаючий місяць 25, 26 день 10 березня Спадаючий місяць 26, 27 день 11 березня Спадаючий місяць 27, 28 день 12 березня Спадаючий місяць 28, 29 день 13 березня Новий місяць 29, 30, 1 день 14 березня Зростаючий місяць 1, 2 день 15 березня Зростаючий місяць 2, 3 день 16 березня Зростаючий місяць 3, 4 день 17 березня Зростаючий місяць 4, 5 день 18 березня Зростаючий місяць 5, 6 день 19 березня Зростаючий місяць 6, 7 день 20 березня Зростаючий місяць 7, 8 день 21 березня Перша чверть 8, 9 день 22 березня Зростаючий місяць 9, 10 день 23 березня Зростаючий місяць 10, 11 день 24 березня Зростаючий місяць 11, 12 день 25 березня Зростаючий місяць 12, 13 день 26 березня Зростаючий місяць 12, 14 день 27 березня Зростаючий місяць 14, 15 день 28 березня Повний місяць 15, 16 день 29 березня Спадаючий місяць 16, 17 день 30 березня Спадаючий місяць 17, 18 день 31 березня Спадаючий місяць 18, 19 день Сприятливі дні у цьому місяці: 4, 10, 11 березня. Несприятливі дні у березні: 6, 13, 21. Як стадії проходить Місяць Новий Місяць – період, коли місяць не видно.

Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.

Перша чверть – освітлена лише половина місяця.

Прибувающий Місяць.

Повний Місяць – період, коли місяць цілком освітлений.

Спадаючий Місяць.

Остання чверть – знову освітлена половина місяця.

Старий Місяць. Коли буде повня? Спадаючий Місяць – з 1 по 5 березня, з 7 по 12 та з 29 по 31 березня 2021 року.

Молодик або новий Місяці – 13 березня 2021 року.

Висхідний Місяць – з 14 по 20 та з 22 по 27 березня 2021 року.

Повня – 28 березня 2021 року.