Фантастичні крила протопланетного диску: унікальне фото молодої зірки

Європейська Південна Обсерваторія (ESO, European Southern Observatory) представила унікальне зображення молодої зірки у сузір'ї Візничого. Оприлюднений знімок отриманий з використанням приймача SPHERE на Дуже Великому Телескопі (VLT).

На зображенні видно світило SU Візничого (SU Aur). Ця зірка знаходиться на відстані приблизно 500 світлових років від нас, а її вік оцінюється у 4 мільйони років. Світило значно масивніше за наше Сонце.

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Фото зірки та протопланетного диска

На знімку обриси цієї зірки разом з навколишнім гігантським протопланетним диском нагадують силует гігантського птаха з розправленими крилами. З диском пов'язані довгі пилові шлейфи, що складаються з речовини навколишнього зірку туманності.



Фото зірки та протопланетного диска / Фото ESO

Як утворився такий ефект: пояснення вчених

ESO відзначає, що туманність, швидше за все, сформувалася у результаті зіткнення світила з величезною газо-пиловою хмарою. Цим зіткненням і пояснюється незвичайна форма протопланетного диска і оточуючих його пилових структур.

Додамо, що саме з протопланетних дисків утворюються планети. Частинки речовини, з яких складаються диски, стикаються один з одним, злипаються і врешті-решт розростаються в тіла планетарних розмірів.