Коротко про місію Inspiration4
Старт ракети-носія Falcon 9 з кораблем Crew Dragon відбувся 16 вересня з майданчика Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал о 03:02 за київським часом.
Важливо Історичний момент: SpaceX вперше відправила у космос повністю цивільний екіпаж
- Місія Inspiration4 розрахована на 3-денне перебування екіпажу на орбіті Землі;
- Екіпаж складається з 4 осіб: Кріс Семброскі, Сіан Проктор, Джаред Айзекман, Гейлі Арсеної;
- Корабель відправився на орбіту на висоті приблизно 580 кілометрів (це вище ніж МКС та "Габбл");
- Під час польоту екіпаж не сидітиме склавши руки – буде здійснено кілька медичних експериментів. Команда SpaceX також розраховує отримати важливі дані для майбутніх пілотованих місій;
- Мета польоту – збір 200 мільйонів доларів для лікарні ім. Св. Юди, яка спеціалізується на лікуванні раку у дітей. Перші 100 мільйонів вже пожертвував мільярдер та організатор польоту Джаред Айзекман.
Фото Inspiration 4
Ракета Falcon 9 та корабель Crew Dragon вже були у космосі раніше. Їх схвалили для запуску після того, як фахівці SpaceX ретельно вивчили кожну з систем корабля.
Усі фото клікабельні.
Ракета Falcon 9 та корабель Crew Dragon з екіпажем Inspiration4 перед стартом / Фото SpaceX
Екіпаж проведе у космосі 3 доби кружляючи навколо нашої планети. Космічним туристам відкриються вражаючі види на Землю.
Момент старту Falcon 9 / Фото SpaceX
Фантастичний політ Falcon 9 / Фото SpaceX
Момент відділення першого ступеня ракети та запуску двигунів другого ступеня / Фото SpaceX
Фото екіпажу Inspiration4
У космос відправився екіпаж з 4 осіб:
- 38-річний Джаред Айзекман, який є засновником і генеральним директором компанії Shift4 Payments, що займається обробкою цифрових платежів;
- 29-річна Гейлі Арсеної, яка пережила рак кісток і зараз працює помічником лікаря в Дитячій дослідницькій лікарні св. Юди.
- 42-річний ветеран ВПС США Кріс Семброскі;
- та 51-річна Сіан Проктор, американська дослідниця, геофізик і ліцензований пілот.
Джаред Айзекман, Гейлі Арсеної, Кріс Семброскі та Сіан Проктор на орбіті / Фото SpaceX
Кріс Семброскі фотографує Землю з Crew Dragon / Фото SpaceX
Гейлі Арсеної в куполі Crew Dragon / Фото SpaceX
Джаред Айзекман на зв'язку з центром керування / Фото SpaceX
До речі, космічний корабель Crew Dragon для місії Inspiration4 не звичайний. У SpaceX його вже назвали "феррарі версією" серед кораблів Dragon. Він має спеціальний оглядовий купол з якого можна стежити за космосом та Землею з орбіти.
Екіпаж Inspiration4 під час польоту та виконання завдань місії прослуховує спеціально відібраний для місії плейлист, який ви теж можете послухати.