Коротко про місію Inspiration4

Старт ракети-носія Falcon 9 з кораблем Crew Dragon відбувся 16 вересня з майданчика Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал о 03:02 за київським часом.

Важливо Історичний момент: SpaceX вперше відправила у космос повністю цивільний екіпаж

  • Місія Inspiration4 розрахована на 3-денне перебування екіпажу на орбіті Землі;
  • Екіпаж складається з 4 осіб: Кріс Семброскі, Сіан Проктор, Джаред Айзекман, Гейлі Арсеної;
  • Корабель відправився на орбіту на висоті приблизно 580 кілометрів (це вище ніж МКС та "Габбл");
  • Під час польоту екіпаж не сидітиме склавши руки – буде здійснено кілька медичних експериментів. Команда SpaceX також розраховує отримати важливі дані для майбутніх пілотованих місій;
  • Мета польоту – збір 200 мільйонів доларів для лікарні ім. Св. Юди, яка спеціалізується на лікуванні раку у дітей. Перші 100 мільйонів вже пожертвував мільярдер та організатор польоту Джаред Айзекман.

Фото Inspiration 4

Ракета Falcon 9 та корабель Crew Dragon вже були у космосі раніше. Їх схвалили для запуску після того, як фахівці SpaceX ретельно вивчили кожну з систем корабля.

Усі фото клікабельні.

Falcon 9
Ракета Falcon 9 та корабель Crew Dragon з екіпажем Inspiration4 перед стартом / Фото SpaceX

Екіпаж проведе у космосі 3 доби кружляючи навколо нашої планети. Космічним туристам відкриються вражаючі види на Землю.

Falcon 9
Момент старту Falcon 9 / Фото SpaceX

Фантастичний політ Falcon 9 / Фото SpaceX

Політ Falcon 9
Момент відділення першого ступеня ракети та запуску двигунів другого ступеня / Фото SpaceX

Фото екіпажу Inspiration4

У космос відправився екіпаж з 4 осіб:

  • 38-річний Джаред Айзекман, який є засновником і генеральним директором компанії Shift4 Payments, що займається обробкою цифрових платежів;
  • 29-річна Гейлі Арсеної, яка пережила рак кісток і зараз працює помічником лікаря в Дитячій дослідницькій лікарні св. Юди.
  • 42-річний ветеран ВПС США Кріс Семброскі;
  • та 51-річна Сіан Проктор, американська дослідниця, геофізик і ліцензований пілот.

Екіпаж Inspiration4
Джаред Айзекман, Гейлі Арсеної, Кріс Семброскі та Сіан Проктор на орбіті / Фото SpaceX

Кріс Семборскі
Кріс Семброскі фотографує Землю з Crew Dragon / Фото SpaceX

Гейлі Арсеної
Гейлі Арсеної в куполі Crew Dragon / Фото SpaceX

Джаред Айзекман на зв'язку з центром керування
Джаред Айзекман на зв'язку з центром керування / Фото SpaceX

До речі, космічний корабель Crew Dragon для місії Inspiration4 не звичайний. У SpaceX його вже назвали "феррарі версією" серед кораблів Dragon. Він має спеціальний оглядовий купол з якого можна стежити за космосом та Землею з орбіти.

Екіпаж Inspiration4 під час польоту та виконання завдань місії прослуховує спеціально відібраний для місії плейлист, який ви теж можете послухати.