Коротко про місію Inspiration4

Старт ракети-носія Falcon 9 з кораблем Crew Dragon відбувся 16 вересня з майданчика Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал о 03:02 за київським часом.

Важливо Історичний момент: SpaceX вперше відправила у космос повністю цивільний екіпаж

Місія Inspiration4 розрахована на 3-денне перебування екіпажу на орбіті Землі;

Екіпаж складається з 4 осіб: Кріс Семброскі, Сіан Проктор, Джаред Айзекман, Гейлі Арсеної;

Корабель відправився на орбіту на висоті приблизно 580 кілометрів (це вище ніж МКС та "Габбл");

Під час польоту екіпаж не сидітиме склавши руки – буде здійснено кілька медичних експериментів. Команда SpaceX також розраховує отримати важливі дані для майбутніх пілотованих місій;

Мета польоту – збір 200 мільйонів доларів для лікарні ім. Св. Юди, яка спеціалізується на лікуванні раку у дітей. Перші 100 мільйонів вже пожертвував мільярдер та організатор польоту Джаред Айзекман.

Фото Inspiration 4

Ракета Falcon 9 та корабель Crew Dragon вже були у космосі раніше. Їх схвалили для запуску після того, як фахівці SpaceX ретельно вивчили кожну з систем корабля.

Усі фото клікабельні.



Ракета Falcon 9 та корабель Crew Dragon з екіпажем Inspiration4 перед стартом / Фото SpaceX

Екіпаж проведе у космосі 3 доби кружляючи навколо нашої планети. Космічним туристам відкриються вражаючі види на Землю.



Момент старту Falcon 9 / Фото SpaceX

Фантастичний політ Falcon 9 / Фото SpaceX



Момент відділення першого ступеня ракети та запуску двигунів другого ступеня / Фото SpaceX

Фото екіпажу Inspiration4

У космос відправився екіпаж з 4 осіб:

38-річний Джаред Айзекман , який є засновником і генеральним директором компанії Shift4 Payments, що займається обробкою цифрових платежів;

, який є засновником і генеральним директором компанії Shift4 Payments, що займається обробкою цифрових платежів; 29-річна Гейлі Арсеної , яка пережила рак кісток і зараз працює помічником лікаря в Дитячій дослідницькій лікарні св. Юди.

, яка пережила рак кісток і зараз працює помічником лікаря в Дитячій дослідницькій лікарні св. Юди. 42-річний ветеран ВПС США Кріс Семброскі ;

; та 51-річна Сіан Проктор, американська дослідниця, геофізик і ліцензований пілот.



Джаред Айзекман, Гейлі Арсеної, Кріс Семброскі та Сіан Проктор на орбіті / Фото SpaceX



Кріс Семброскі фотографує Землю з Crew Dragon / Фото SpaceX



Гейлі Арсеної в куполі Crew Dragon / Фото SpaceX



Джаред Айзекман на зв'язку з центром керування / Фото SpaceX

До речі, космічний корабель Crew Dragon для місії Inspiration4 не звичайний. У SpaceX його вже назвали "феррарі версією" серед кораблів Dragon. Він має спеціальний оглядовий купол з якого можна стежити за космосом та Землею з орбіти.

Усі фото в режимі оновлення з'являтимуться на офіційній сторінці Inspiration4 на платформі Flickr. За цим посиланням ви самостійно зможете відстежувати їх.

Екіпаж Inspiration4 під час польоту та виконання завдань місії прослуховує спеціально відібраний для місії плейлист, який ви теж можете послухати.