Об'єкт на фото – це пара галактик, які перебувають на фінальному етапі процесу злиття. Вони розташовуються на відстані приблизно 275 мільйонів світлових років від нас у сузір'ї Кита.

Не пропустіть Телескоп "Габбл" зламався: відомі причини

Особливість космічного утворення IC 1623

Вчені вважають, що на IC 1623 чекає спалах зореутворення. Зіткнення двох галактик запустить процеси інтенсивного формування нових світил: зірки почнуть народжуватися з дуже високою швидкістю.

Телескоп Hubble спостерігав пару IC 1623 ще у 2008 році – тоді для зйомки застосовувалася вдосконалена оглядова камера ACS (Advanced Camera for Surveys). Цього разу спостереження виконані за допомогою Wide Field Camera 3 – найбільш технологічно досконалого приладу орбітальної обсерваторії. Зйомка здійснювалася у різних діапазонах – від інфрачервоного до ультрафіолетового.



Утворення IC 1623 – дві галактики на останній стадії злиття / Фото ESA/NASA/Hubble

Надалі вивчення IC 1623 планується продовжити із застосуванням телескопа "Джеймс Уебб" (James Webb Space Telescope), виведення якого у космос відбудеться в кінці поточного року.