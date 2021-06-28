Фантастична краса: "розсипані" зорі у Малій Магеллановій Туманності

У рубриці "Зображення тижня" на сайті космічного телескопа "Габбл" (NASA / ESA Hubble Space Telescope) оприлюднено чудове зображення зоряного скупчення NGC 330.

Структури вказаного типу являють собою візуально пов'язані групи зірок, що мають спільне походження. Вони рухаються в гравітаційному полі галактики як єдине ціле.

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Особливість об'єкту у Малій Магеллановій Туманності

Утворення NGC 330 перебуває на відстані приблизно 180 тисяч світлових років від нас у Малій Магеллановій Туманності. Це карликова галактика, яка є сусідкою нашого Чумацького Шляху. Відносна близькість об'єкта робить його ідеальним кандидатом для вивчення процесів формування зірок і їх еволюції.



"Розсипані" зорі у Малій Магелановій Туманності / Фото Hubble

Скупчення NGC 330 було виявлене 1 серпня 1826 року шотландським астрономом Джеймсом Данлопом. Представлений знімок отриманий за допомогою інструменту Wide Field Camera 3 – найбільш технологічно досконалого приладу Габбл.

Камера здатна захоплювати зображення у видимому, ближньому інфрачервоному, ближньому і середньому ультрафіолетовому ділянках електромагнітного спектра.