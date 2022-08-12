Фанати Tesla готові ризикнути власними дітьми, щоб довести безпечність автопілота

Деякі прихильники Tesla настільки довіряють електромобілям компанії, що готові навіть ризикнути життям своїх дітей, аби тільки захистити честь улюбленого виробника. Про дуже неоднозначні заяви – далі.

Для початку коротка передісторія. В одному з попередніх матеріалів 24 каналу, опублікованих сьогодні, 11 серпня, йдеться про випробування систем автопілота та його здатності реагувати на дитину посеред дороги. Виявилось, що Tesla тричі проігнорувала манекен, збиваючи його, тоді як автівка компанії Lexus зупинялась. Остання оснащена технологією LIDAR, яку генеральний директор Tesla Ілон Маск відмовився використовувати в продуктах своєї компанії, повністю покладаючись на камери та штучний інтелект при аналізі зображення з них.

Цікаво Ілон Маск заявив, що Tesla не зможе випустити Cybertrack з обіцяними характеристиками та ціною

Що відбувається

Фанати Tesla були не дуже задоволені невтішними результатами тестів, які показало відео.

Якщо я натискаю на акселератор, машина повинна робити те, що я їй кажу, незважаючи ні на що. Це не має значення, якщо перед машиною буде 100 дітей,

— пише один з користувачів під роликом.

Він був не єдиним, хто висловив таку жорстоку думку.

Чому Lexus рухався повільніше, ніж Model 3? Як перевірити, чи цей тест законний: поставте справжню дитину перед Model 3 і натисніть на педаль газу,

– пише інший.

Цю думку спробував розвинути відомий фанат Tesla та інвестор Whole Mars Catalog. Він написав: "На відміну від LIDAR, Tesla Vision знає, що шматок картону — це не дитина". До слова, манекени зроблені не з картону. Вони були об'ємними та виготовлялися з тканини.

Пізніше того ж дня Whole Mars запитав своїх 129 000 підписників, чи є хто-небудь у районі Затоки з дитиною, хто може бігти перед його автомобілем, на якому буде ввімкнена бетаверсія Full Self-Driving Beta (автопілота). Він також окремо уточнив, що це серйозний запит, а не жарт. Що ще гірше, Whole Mars стверджує, що хтось добровільно запропонував свою дитину для такого експерименту.