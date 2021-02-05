Фанат створив у грі Minecraft поселення з архітектурою різних епох

Люителі Minecraft частенько тішать своєю творчістю. Черговий фанат гри поділився з користувачами форуму Reddit своєю картою. Він створив чотири поселення у стилістиці різних історичних епох.

Джерело: Reddit

Ентузіаст під ніком Caldie спорудив невеликі міста, які відсилають до Стародавнього Єгипту, Стародавньої Греції та Римській імперії. А останнє нагадує скандинавське селище вікінгів часів раннього Середньовіччя – це легко впізнається за зовнішнім виглядом будиночків.

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Чим особлива карта Caldie у Minecraft

Творіння Caldie не відрізняються масштабом, однак кожне містечко має свої виразні риси і складається з великої кількості унікальних споруд. Поселення у стилі Римської імперії, наприклад, може похизуватися Колізеєм, а єгипетське містечно – пірамідою. У своїй роботі ентузіаст більше зосередився на збереженні архітектурного стилю, властивого зазначеним епох.

Фото карти Caldie



Середньовічний Рим відтворений Caldie



Древня Македонія в Minecraft



Пустельний Єгипет



Скандинавське поселення

Користувачі Reddit оцінили майстерність гравця, поставивши його публікації 13 тисяч позитивних оцінок. Багато хто з відвідувачів форуму попросив Caldie викласти карти у вільний доступ.