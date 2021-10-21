Фейкова трансляція відбулась напередодні офіційного заходу на YouTube. Обліковий запис, який запустив шахрайський стрім, копіював оформлення офіційного каналу компанії.

Цікаво Apple представила оновлені MacBook Pro

Що відомо

В опис завбачливо додали відповідні ключові слова, завдяки чому алгоритми YouTube почали виводити трансляцію в рекомендації.

Вона стрімко набрала величезну кількість глядачів.

Злочинці обіцяли "перероблені MacBook Pro", "нові Airpods", "PRO Mac Mini".



Шахраї провели фейкову трансляцію Apple / Скриншот 9to5mac

Коли аудиторія достатньо виросла, шахраї розмістили заклик пожертвувати біткоїни на вказану адресу гаманця, натомість ті нібито повинні були отримати токени Ethereum через AirDrop. Звісно ж, жодних токенів не передбачалось.

Чи вдалося аферистам отримати якісь перекази на гаманець наразі невідомо.

Нагадаємо, 18 жовтня Apple провела чергову презентацію, в рамках якої представила нові MacBook Pro, навушники AirPods 3, колонку HomePod Mini, підписку Apple Music Voice. А на додачу почала продавати ще й ганчірку для екрану за 500 гривень, яка сумісна не з усіма пристроями компанії.