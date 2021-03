У неділю ввечері, 28 березня, астрономи зі штатів Орегона і Вашингтона помітили у небі видовище: щось, схоже на метеоритний дощ, який проносився нічним небом. Найімовірніше, це були залишки ракети SpaceX Falcon 9, які згоряли у атмосфері.

Варто зазначити, що SpaceX ще не взяла на себе відповідальність за руйнування другого ступеня Falcon 9 у атмосфері, хоча численні метеорологи й астрономи вже ідентифікували вогні у небі як безпечні уламки ракети.

Цікаво SpaceX проведе тестовий запуск прототипу корабля Starship SN11

Наразі у мережі вже безліч відеозаписів, які демонструють, без перебільшення, вражаюче видовище падіння уламків, які повільно згорають в атмосфері Землі.

Згорання уламків Falcon 9 у атмосфері: дивіться відео

"Сьогодні у нас було дійсно гарне шоу завдяки SpaceX. Це була верхня частина ракети Falcon 9 – те, що ми називаємо другим ступенем. Насправді вона була запущена близько трьох тижнів тому і зробила саме те, що повинна була зробити: вивела супутники на орбіту. Єдиний збій, який у неї був – це те, що даний ступінь не знизився примусово зі своєї орбіти, тому він не впав, коли і де ми цього очікували. Вона просто поступово знижувалася останні три тижні, і нам пощастило – вона пролетіла над головою", – сказав астроном з Вашингтонського університету Джеймс Девенпорт.

Що це за ракета така взагалі?

Falcon 9 це двоступенева ракета SpaceX. Перший багаторазовий ступінь, в якому розміщені дев'ять двигунів Merlin, виконує початкову важку роботу, відриваючи ракету від землі, а другий ступінь з одним двигуном Merlin виводить її на задану орбіту. Перший ступінь повертається, як правило вдало, на землю (а частіше – на безпілотні баржі в океані). Другий ступінь компанія зазвичай залишає на орбіті (після чого він поступово знижується) або направляють примусово і він згоряє у атмосфері.

Який саме другій ступінь згорів у атмосфері?

Мовиться про другий ступінь ракети, запущеної 4 березня – тоді на низьку навколоземну орбіту було виведено чергову партія з 60 супутників Starlink, а перший ступінь благополучно повернули на безпілотну баржу під назвою Of Course I Still Love You.

Це справді безпечно?

Національна метеорологічна служба Сіетла також визначила яскраві вогні як уламки другого ступеня Falcon 9. NWS відзначило, що швидкість повторного входу в атмосферу уламків набагато нижча, ніж у метеорних потоків, які рухаються зі швидкістю понад 72 000 км/год.

Такі повторні входи в атмосферу, як правило, безпечні, оскільки всі компоненти ракети і матеріали згорають в атмосфері. NWS зазначила, що в даний час в регіоні немає очікуваних негативних впливів на поверхню внаслідок згорання другого ступеня у атмосфері.