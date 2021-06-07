Запуски ракет з корисним вантажем – це необхідність ХХІ століття. Завдяки цьому у нас є GPS, телебачення, супутниковий зв'язок, моніторинг снігового покрову, дані про зміну рівня моря та інші необхідні знання. Та кожен запуск ракети – це величезний "вуглецевий слід" в атмосфері. Наскільки це може бути небезпечно?
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Запуск Falcon Heavy в місії STP-2 / Фото SpaceX
Скільки вуглекислого газу викидається при запуску ракети-носія Falcon 9
Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 вміщає в собі до 119 тисяч кілограмів гасу (керосину) та близько 276 тисяч кілограмів рідкого кисню в якості окислювача. В результаті згоряння палива в атмосферу викидається близько 330 тисяч кілограмів вуглекислого газу.
Оскільки Falcon Heavy використовує три перші ступені Falcon 9, то й викиди вуглекислого газу під час запуску будуть більші в три рази.
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Чи лише ракети SpaceX неекологічні?
Ні, адже паливна пара гас-рідкий кисень використовується на багатьох ракетах-носіях через простоту та меншу ціну. Окрім сімейства Falcon керосин використовується і на деяких інших ракета:
- Ракета-носій Росії "Союз".
- Американська ракета-носій компанії United Launch Alliance Atlas V.
- Китайська ракета-носій Long March 5, Long March-6 та Long March 7.
- Американська ракета-носій компанії Northrop Grumman Antares та інші.
Існують й інші типи ракетного палива. Деякі з них токсичні.
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Чи варто людству перейматися?
У порівнянні з викидами вуглекислого газу від автомобілів та промисловості викиди від запуску ракет – майже непомітні. Тому поки стартів не дуже багато – перейматися не варто. Та в майбутньому кількість запусків зростатиме.
Як можна зменшити викиди вуглекислого газу від запуску ракет
Найчистіша паливна пара – це рідкий водень-рідкий кисень, адже в результаті горіння в атмосферу виділяється вода. Таке паливо використовувалося на шаттлах. Але окрім нього були ще твердопаливні прискорювачі.
Провідні аерокосмічні компанії звернули увагу на паливну пару метан-рідкий кисень. Вона є набагато екологічніша за гас-рідкий кисень. В результаті горіння такого типа палива в атмосферу переважно виділяється вода та меншою мірою – вуглекислий газ.