Місяць завжди був важливим для людства. Йому поклонялися, він освітлював дорогу вночі, допомагав орієнтуватися в часі та інше. Не дивлячись на це, є деякі факти, про які мало хто знає.

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Місяць в об'єктиві астронавтів "Аполлона-14" / Фото NASA

8 фактів та відповідей на питання про Місяць

1. Чому змінюються фази Місяця

Зміна фаз Місяця відбувається через те, що він обертається довкола Землі. Роблячи повний оборот за 29,5 днів Місяць змінює своє орбітальне положення та, відповідно, Сонце щоразу освітлює його інакше для спостерігача з Землі.



Місячні фази / Фото Science Focus

2. Чи обертається Місяць довкола власної осі

Ми завжди спостерігаємо одну й ту саму сторону Місяця. Така ситуація відбувається через те, що наш супутник перебуває у припливному захопленні.

Гравітація Землі змушує Місяць повільніше обертатися довкола власної осі. В результаті один оборот Місяця довкола осі дорівнює одному обороту супутника довкола Землі. Тому так, Місяць обертається довкола осі.

Така ситуація не є виключенням для Сонячної системи й багато супутників біля інших планет теж перебувають у припливному захопленні. Наприклад, Галілеєві супутники Юпітера, Харон у Плутона, Фобос та Деймос у Марса, Титан у Сатурна та інші.

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До речі, таке обертання породило міф, згідно з яким протилежна сторона Місяця, яку ми не бачимо, не освітлюється Сонцем. Це, звісно, не правда.

3. Скільки відсотків поверхні Місяця можна побачити із Землі

Прочитавши пункт №2 цієї підбірки можна логічно припустити, що 50% поверхні ми бачимо, а 50% – не бачимо. Та це не так.

Наш супутник має таку особливість, яка називається лібрація. Лібрація – це невелике розхитування Місяця під час його руху орбітою в наслідок гравітаційної взаємодії із Землею. Завдяки лібрації ми можемо спостерігати близько 59% поверхні Місяця.

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Місячні лібрації: дивитись відео онлайн

4. З чого складається Місяць

Місяць, як і Земля складається з кам'яних порід та має залізне ядро, мантію та кору.

Поверхня супутника вкрита різноманітними великим та малим уламками та пилом. Місячний ґрунт ми називаємо реголіт.

Скоріше за все, Місяць сформувався в наслідок зіткнення у далекому минулому молодої Землі та планетоїда розміром з Марс, який назвали Тейя.

Після зіткнення величезна кількість речовини обох планет була викинута у навколишній простір. Під дією гравітації ці уламки зібралися до купи, утворивши Місяць.

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Утворення Місяця: дивитись відео онлайн

5. Які розміру у Місяця та його орбіти

Радіус Місяця становить близько 1740 кілометрів. Це близько чверті радіуса Землі.

Рухаючись своєю орбітою Місяць віддаляється від Землі на 405 тисяч кілометрів у апоцентрі та наближається на 362 тисячі кілометрів у перицентрі.

6. Скільки людей побувало на Місяці

Всього на поверхню нашого супутника ступало 12 чоловіків в рамках 6 місій за програмою "Аполлон":

"Аполлон-11" – Ніл Армстронг та Едвін Олдрін. "Аполлон-12" – Чарльз Конрад та Алан Бін. "Аполлон-14" – Алан Шепард та Едгар Мітчелл. "Аполлон-15" – Девід Скотт та Джеймс Ірвін. "Аполлон-16" – Джон Янг та Чарльз Дюк. "Аполлон-17" – Юджин Сернан та Гаррісон Шмітт.

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Джон Янг на Місяці / Фото NASA

7. Скільки місячного ґрунту можна знайти на Землі

В рамках програми "Аполлон" на Землю було доставлено 382 кілограми місячного реголіту.

Радянські автоматичні міжпланетні станції "Луна-16", "Луна-20" та "Луна-24" доставили 324 грами реголіту.

Китайська автоматична міжпланетна станція Chang'e 5 доставила 1,7 кілограма реголіту.



Місячний базальт, привезений "Аполлоном-11" / Фото NASA

8. Якого кольору Місяць

Місяць різний. Зі сторони може здатися, що наш супутник сірий з темними плямами морів. Приблизно так воно і є, адже Місяць покриває прошарок одноманітного місячного реголіту та пилу.

Та в минулому супутник переживав бурхливу геологічну епоху з виверженнями вулканів та регулярними ударами астероїдів. Завдяки цьому уже на його поверхні можна зустріти безліч різноманітних мінералів.

Наприклад, Ніл Армостронг говорив, що він бачив безліч відтінків сірого та коричневий колір поверхні.

Ніл Армстронг про Місяць: дивитись відео онлайн

Тому так, Місяць не лише сірий та чорний. Прошарок реголіту задає загальний відтінок, але камера з правильними налаштуваннями може передати насиченіші кольори. Тоді й проявляться інші кольори супутника.



Поверхня Місяця / Фото NASA

На тьмяних фотографіях з програми "Аполлон" іноді можна роздивитися коричневий відтінок поверхні.

Та найкраще кольори видно на фотографіях з розритими ділянками.



Коричневий реголіт / Фото NASA



Коричневий реголіт / Фото NASA