Факт дня: жінки втричі активніше купують Xiaomi Mi 11

Компанія Xiaomi повідомила цікавий факт про продажі свого нового флагманського смартфона Xiaomi Mi 11. Виявляється, новинка є значно популярнішою серед користувачів жіночої статі, ніж серед чоловіків.

Про це свідчить статистика продажів Xiaomi Mi 11 за перший місяць.

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Цікаво, що кількість покупців Xiaomi Mi 11 жіночої статі зросла втричі, порівняно з жіночою аудиторією попереднього флагманського смартфона Xiaomi Mi 10. Смартфон вже з'явився у продажі в європейських магазинах. Раніше стартували продажі в Китаї.

Чим цікавий Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 888. Він отримав дисплей AMOLED з діагоналлю 6,81 дюйма та підтримкою частоти відновлення зображення 120 Гц.

Ємність акумулятора рівні 4600 мАг. Він підтримує 55-ватну провідну та 50-ватну бездротову зарядку, а також зворотню бездротову зарядку потужністю 10 Вт.

До речі, Xiaomi Mi 11 став першим смартфоном, що допомагає вимірювати частоту серцевих скорочень через екран. Генеральний директор компанії Xiaomi Лей Цзюнь вже заявив, що за точністю вимірювання пульсу смартфон перевершує сучасні смарт-годинники.