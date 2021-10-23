Facebook звинувачує українця у крадіжці даних 178 мільйонів користувачів
Джерело:Insider
Компанія Facebook подала позов проти українця Олександра Солонченка. Його звинувачують в крадіжці даних 178 мільйонів користувачів.
У компанії вважають, що цей масив інформації він продав. Зокрема мовиться про особисті дані користувачів соціальної мережі.
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Facebook подала позов проти українця
Компанія Facebook подала позов проти громадянина України Олександра Солонченка за обвинуваченням у крадіжці і продажі особистих даних 178 мільйонів користувачів соціальної мережі,
– мовиться у повідомленні.
У позові компанія заявила, що Солонченко порушив умови використання платформи компанії, які:
- забороняють її користувачам будь-які незаконні маніпуляції з переданими їй даними, отримання даних за допомогою автоматичних засобів;
- а також регламентують, що будь-які дані платформи можуть бути передані третій стороні (каталогу) виключно за згодою компанії.
Проте український хакер у 2018 – 2019 роках під псевдонімом Solomame отримав доступ до ідентифікаційних даних акаунтів і телефонних номерів 178 мільйонів користувачі соцмережі. У Facebook заявили, що:
- громадянин України вчинив ці дії, завдяки спеціальній програмі, яка автоматично відправляла користувачам запити через додаток Messenger;
- адвокати компанії пред'явили докази, які підтверджують – хакер продавав дані з інших компаній на Raid Forums – веб-сайті, де користувачі купують і продають масиви інформації;
- вимагатимуть розгляду позову судом присяжних.
Ба більше, компанія хоче заборонити Солонченку використовувати продукти соцмережі, продавати будь-які дані та отримати відшкодування збитків.Зверніть увагу! Нещодавно у Facebook стався великий збій. Соцмережа, як і Instagram та WhatsApp не працювала фактично 6 годин. Він назвав причину глобального збою. Згодом ЗМІ заявили, що Цукерберг змінить назву компанії Facebook