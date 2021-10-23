Facebook звинувачує українця у крадіжці даних 178 мільйонів користувачів

23 жовтня 2021 , 20:25

Джерело:

Insider

Компанія Facebook подала позов проти українця Олександра Солонченка. Його звинувачують в крадіжці даних 178 мільйонів користувачів.

У компанії вважають, що цей масив інформації він продав. Зокрема мовиться про особисті дані користувачів соціальної мережі.

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Facebook подала позов проти українця

Компанія Facebook подала позов проти громадянина України Олександра Солонченка за обвинуваченням у крадіжці і продажі особистих даних 178 мільйонів користувачів соціальної мережі,
– мовиться у повідомленні.  

У позові компанія заявила, що Солонченко порушив умови використання платформи компанії, які:

  • забороняють її користувачам будь-які незаконні маніпуляції з переданими їй даними, отримання даних за допомогою автоматичних засобів;
  • а також регламентують, що будь-які дані платформи можуть бути передані третій стороні (каталогу) виключно за згодою компанії.

Проте український хакер у 2018 – 2019 роках під псевдонімом Solomame отримав доступ до ідентифікаційних даних акаунтів і телефонних номерів 178 мільйонів користувачі соцмережі. У Facebook заявили, що:

  • громадянин України вчинив ці дії, завдяки спеціальній програмі, яка автоматично відправляла користувачам запити через додаток Messenger;
  • адвокати компанії пред'явили докази, які підтверджують – хакер продавав дані з інших компаній на Raid Forums – веб-сайті, де користувачі купують і продають масиви інформації;
  • вимагатимуть розгляду позову судом присяжних.

Ба більше, компанія хоче заборонити Солонченку використовувати продукти соцмережі, продавати будь-які дані та отримати відшкодування збитків.

Зверніть увагу! Нещодавно у Facebook стався великий збій. Соцмережа, як і  Instagram та WhatsApp не працювала фактично 6 годин. Він назвав причину глобального збою. Згодом ЗМІ заявили, що  Цукерберг змінить назву компанії Facebook
Автор: Діана Квасневська