Facebook звинувачує українця у крадіжці даних 178 мільйонів користувачів

Компанія Facebook подала позов проти українця Олександра Солонченка. Його звинувачують в крадіжці даних 178 мільйонів користувачів.

У компанії вважають, що цей масив інформації він продав. Зокрема мовиться про особисті дані користувачів соціальної мережі.

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Facebook подала позов проти українця

Компанія Facebook подала позов проти громадянина України Олександра Солонченка за обвинуваченням у крадіжці і продажі особистих даних 178 мільйонів користувачів соціальної мережі,

– мовиться у повідомленні.

У позові компанія заявила, що Солонченко порушив умови використання платформи компанії, які:

забороняють її користувачам будь-які незаконні маніпуляції з переданими їй даними, отримання даних за допомогою автоматичних засобів;

а також регламентують, що будь-які дані платформи можуть бути передані третій стороні (каталогу) виключно за згодою компанії.

Проте український хакер у 2018 – 2019 роках під псевдонімом Solomame отримав доступ до ідентифікаційних даних акаунтів і телефонних номерів 178 мільйонів користувачі соцмережі. У Facebook заявили, що:

громадянин України вчинив ці дії, завдяки спеціальній програмі, яка автоматично відправляла користувачам запити через додаток Messenger;

адвокати компанії пред'явили докази, які підтверджують – хакер продавав дані з інших компаній на Raid Forums – веб-сайті, де користувачі купують і продають масиви інформації;

вимагатимуть розгляду позову судом присяжних.

Ба більше, компанія хоче заборонити Солонченку використовувати продукти соцмережі, продавати будь-які дані та отримати відшкодування збитків.