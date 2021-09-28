Майже одразу після оголошення про початок роботи на компанію Марка Цукерберга посипалася лавина критики. Незадоволення висловлювали як звичайні користувачі, так і політики.

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Чому Instagram Kids призупинили

Видання CNBC вважає, що саме критика й стала причиною паузи. Річ у тім, що після статті The Wall Street Journal про таємний внутрішній аналіз Facebook, який нібито показав, що Instagram може викликати у дівчаток-підлітків суїцидальні думки, анорексію та психологічні проблеми, представники Комітету Сенату США з торгівлі та захисту прав споживачів захотіли провести розслідування. Це далеко не єдиний випадок, коли компанії дісталося за її сервіси, зокрема Instagram Kids.

Ми вважаємо, що створення "Instagram Kids" – це правильне рішення, але зупиняємо роботу,

– написали в блозі Facebook.

Разом з тим компанія наголосила, що продовжить розробку інструментів батьківського контролю. Адже проєкт було розпочато, щоб вирішити "важливу проблему, що спостерігається в усій галузі" – аудиторія дедалі молодшає, діти вказують неправильний вік, завантажуючи додатки, не призначені для тих, кому менше 13 років.

Розробники прагнуть надати батькам можливість контролю над використанням Instagram їхніми дітьми. Тому поки що окремі інструменти для цього будуть інтегровані в основний додаток. "Критики Instagram Kids сприймуть це як визнання того, що проєкт – погана ідея, – продовжує Адам Моссері, глава Instagram. – Це не той випадок. Реальність така, що діти вже знаходяться в мережі, і ми вважаємо, що розвиток досвіду, відповідного їхньому віку, розробленого спеціально для них, набагато краще для батьків, ніж те, що ми маємо сьогодні".

Що далі

У своєму повідомленні Facebook вжила саме слово "пауза". Водночас мова йде про продовження діалогу з батьками, експертами й політиками, щоб продемонструвати цінність і необхідність продукту.

Тому цілком можливо, що після довгих переговорів і аргументів Instagram Kids все ж побачить світ. Тим більше, що аналогічні рішення вже давно є у деяких інших компаній – наприклад, YouTube.