Facebook змушує користувачів додатково захищати свої акаунти: у чому справа

Соціальна мережа Facebook заявила, що зробить двофакторну автентифікацію обов'язковою для найбільш вразливих до злому облікових записів. Цей крок є частиною ініціативи Facebook Protect, націленої на захист облікових записів людей, схильних до високого ризику, таких як політики, журналісти та правозахисники.

Користувачі вже почали отримувати повідомлення про необхідність встановлення додаткового захисту для свого акаунта. В іншому випадку Facebook погрожує обмежити доступ до незахищеної сторінки.

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Що таке Facebook Protect

Програма Facebook Protect була запущена у 2018 році та розширена перед виборами у США у 2020 році. У межах облікових записів з підвищеним ризиком злому пропонуються більш надійні засоби безпеки, включаючи двофакторну автентифікацію та інші інструменти захисту акаунту, включаючи моніторинг потенційних загроз злому.

За даними Facebook, участь у програмі вже доступна більш ніж 1,5 мільйона користувачів (серед яких і українці). До кінця року скористатися перевагами Facebook Protect зможуть мешканці більш ніж 50 країн.

З 1,5 мільйона записів, підключених до Facebook Protect, близько 950 тисяч використовують двофакторну автентифікацію. Проте соціальна мережа вважає, що вона повинна використовуватися всіма обліковцями з високим рівнем ризику, тому робить її обов'язковою для таких облікових записів.

Це означає, що якщо користувач, ідентифікований Facebook як схильний до високого ризику зламу, не активує двофакторну автентифікацію після закінчення встановленого періоду, він не зможе отримати доступ до свого облікового запису.

Соціальна мережа заявляє, що користувачі втратять доступ до своїх облікових записів не назавжди, а лише доти, доки не активують двофакторну аутентифікацію. За словами Facebook, це ключовий елемент онлайн-захисту, використання якого не повинне обговорюватися, особливо у випадку з акаунтами публічних персон.

Facebook заявила, що на етапі раннього тестування примусової активації двофакторної аутентифікації функцією скористалося більше ніж 90% користувачів, схильних до підвищеного ризику в Мережі.