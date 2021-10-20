Користувачі соцмереж теж відреагували на майбутню зміну назви технологічного гіганта. Абсолютна більшість перших коментарів виявилася вкрай негативною – дійшло навіть до звинувачення у геноциді.

Читайте на сайті Цукерберг змінить назву соцмережі Facebook, – ЗМІ

Користувачі мережі відразу почали критикувати майбутній ребрендинг компанії:

Абсолютно ясно, чому цей Facebook хоче дистанціюватися. Просто пам'ятайте, що це піар-маневр, який намагається дистанціюватися (тільки на словах) від жахливих методів ведення бізнесу.

Що ви робите, якщо вас неодноразово викрили у скоєнні вкрай неетичних та, можливо, незаконних дій? Очевидно, ти не перестаєш робити погані справи. Це буде коштувати крихітної частини вашого прибутку. Ви змінюєте назву своєї компанії та сподіваєтеся, що все забудуть.

Метавсесвіт – це коли заважає демократія або вам просто потрібен геноцид.

Старе вино у новій пляшці.

Facebook може змінити назву своєї компанії, але як щодо його токсичності?

Ребрендинг, щоб дистанціюватися від минулих дій та проступків, які досі продовжуються. Це ніколи не спрацьовує і, звичайно ж, не підходить для Facebook, тому що зміни відбуваються в результаті реальних змін у поведінці, а не в результаті перевдягань.

Сюрприз! Facebook планує змінити назву компанії, щоб у нього була "парасолькова" корпорація, яка захищає свої активи від державного регулювання та вилучення.