Користувачі соцмереж теж відреагували на майбутню зміну назви технологічного гіганта. Абсолютна більшість перших коментарів виявилася вкрай негативною – дійшло навіть до звинувачення у геноциді.
Читайте на сайті Цукерберг змінить назву соцмережі Facebook, – ЗМІ
Реакція мережі
Користувачі мережі відразу почали критикувати майбутній ребрендинг компанії:
- Абсолютно ясно, чому цей Facebook хоче дистанціюватися. Просто пам'ятайте, що це піар-маневр, який намагається дистанціюватися (тільки на словах) від жахливих методів ведення бізнесу.
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Що ви робите, якщо вас неодноразово викрили у скоєнні вкрай неетичних та, можливо, незаконних дій? Очевидно, ти не перестаєш робити погані справи. Це буде коштувати крихітної частини вашого прибутку. Ви змінюєте назву своєї компанії та сподіваєтеся, що все забудуть.
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Метавсесвіт – це коли заважає демократія або вам просто потрібен геноцид.
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Старе вино у новій пляшці.
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Facebook може змінити назву своєї компанії, але як щодо його токсичності?
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Ребрендинг, щоб дистанціюватися від минулих дій та проступків, які досі продовжуються. Це ніколи не спрацьовує і, звичайно ж, не підходить для Facebook, тому що зміни відбуваються в результаті реальних змін у поведінці, а не в результаті перевдягань.
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Сюрприз! Facebook планує змінити назву компанії, щоб у нього була "парасолькова" корпорація, яка захищає свої активи від державного регулювання та вилучення.
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Вони можуть міняти або ребрендувати свою компанію тисячі разів. Якщо вони не зможуть нічого зробити, щоб зупинити поширення дезінформації та історичних спотворень, це все одно залишиться та сама купа лайна, яка є притулком для інтернет-тролів.
Та є й позитивне сприйняття ребрендингу та розробки Метавсесвіту, хоча й дещо обережне:
- Якщо ви все ще не зрозуміли поняття "Метавсесвіту", то подивіться фільм "Першому гравцю приготуватися". Це радує моїх племінників, але мене, зважаючи на мій вік, це лякає.
- Ймовірно, вони хочуть створити свій власний віртуальний світ зі своєю валютою, своєю історією, даними, правилами та своєю внутрішньою економікою. Ймовірно, також з можливістю перенести свій профіль Facebook в аватар. Якщо це станеться, я думаю, що я б погодився взяти у цьому участь.
Не забули люди й пожартувати щодо майбутньої нової назви компанії Facebook:
- Моє найкраще припущення щодо нової назви – "Мета". Але я вважаю за краще щось більш класичне, як-от просто "Виробництво Марка Цукерберга".
- Я впевнений, що вони виберуть менш зловісну назву, наприклад, Weyland-Yutani, Cyberdyne Systems, Umbrella Corporation або Tyrell Corporation.