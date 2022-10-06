Як зазначається у блозі Meta, оновлення для Facebook Feed справді дадуть змогу зробити стрічку цікавішою та більш персоналізованою. Зокрема, люди зможуть вибрати "Показати більше" або "Показати менше" під кожним постом у соціальній мережі.

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Завдяки цьому, алгоритми стрічки дозволять використовувати такий собі зворотний зв'язок для того, щоб відбирати контент, який цікавить користувача. Далі на основі цієї інформації соцмережа буде рекомендувати вам ті чи інші публікації.



Кнопки "Показати більше" та "Показати менше" під постами / Фото Meta

Як це працює

Кожен пост має своєрідний рейтинг. Натиснувши "Показати більше", користувач тимчасово підвищує цей рейтинг і рейтинг аналогічного контенту. Натиснувши "Показати менше", платформа тимчасово знижує "цінність" контенту. Рейтинг визначає, що саме користувач бачить у видачі. Як повідомляють у Meta, це дасть змогу зробити системи штучного інтелекту соціальної мережі розумнішими та відповідальнішими.

Спочатку користувачі будуть час від часу бачити кнопки вибору безпосередньо у своїй видачі. Facebook має намір зробити функцію більш звичною. Так чи інакше, у будь-який час можна зробити відповідний вибір, натиснувши на супутнє триточкове меню.



Відповідні опції доступні в триточковому меню до кожного поста / Фото Meta

Крім того, компанія дасть змогу обирати, який тип контенту користувачі хочуть бачити у своїй стрічці в принципі. Наприклад, тепер можна буде вибрати демонстрацію більшої кількості постів, опублікованих друзями або членами сім'ї, і менше постів, опублікованих групами.

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Для чого це зробили

Зміни з'явилися у Facebook після того, як соціальна мережа Instagram, що належить тій самій Meta, зазнала критики через демонстрацію занадто великої кількості "рекомендованих" постів.

Користувачі вже почали отримувати можливість користуватися нововведеннями у видачі Facebook.