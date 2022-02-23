Facebook запустив власний аналог TikTok та YouTube Shorts – функцію коротких відео Reels

Компанія Meta поступово запускає свій сервіс коротких відео Reels у Facebook по всьому світу. Клон TikTok, уже дещо несвоєчасний, тепер доступний через додаток соціальної мережі для iOS і Android.

Короткі відео вже доступні окремим користувачам у 150 країнах. До цього функція перебувала у тестовому режимі. Крім розширення доступу до Reels, соцмережа доповнить сервіс новими функціями та запропонує нові можливості реклами на платформі.

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Що відомо

Сьогодні ми розширюємо доступність Facebook Reels для iOS і Android у понад 150 країнах по всьому світу. Ми також представляємо творцям кращі способи заробляти гроші, нові інструменти для створення та більше місць для перегляду та створення роликів у Facebook,

– йдеться у заяві компанії.



Інтерфейс Facebook Reels / Фото Facebook

Користувачі Facebook Reels зможуть робити ремікси на чужі відео і завантажувати ролики тривалістю до 60 секунд, як в Instagram Reels.

Вони також зможуть зберігати чорнові варіанти відеороликів, не публікуючи їх.

Крім того, в найближчі місяці Meta додасть нові інструменти для обрізання відео, які за словами компанії "полегшать творцям, які публікують живі або попередньо записані відеоролики, тестування різних форматів".

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​Інтерфейс Facebook Reels / Фото Facebook

Крім того, у блозі розробники розповіли про бонусну програму Reels Play, яка є частиною інвестицій розміром 1 мільярд доларів.

Програма передбачає виплати авторам за ролики, які відповідають вимогам.

Сума – до 35 000 доларів на місяць на основі переглядів їхніх відео.

У найближчі місяці бонусну програму планують розширити на більше країн, щоб залучити більше творців.

Також найближчим часом з'являться інструменти для монетизації контенту в Reels за допомогою частки доходів від реклами і підтримки фанатів.

У найближчі тижні ми розширюємо тестування рекламних накладок Facebook Reels Overlay для всіх авторів у США, Канаді, Мексиці та інших країнах. Ми починаємо з двох форматів: банерної реклами, яка відображається у вигляді напівпрозорого накладення в нижній частині ролика Facebook, і реклами з наклейками – це статична реклама із зображенням, яку творець може розмістити в будь-якому місці свого ролика. Ці оголошення дозволяють творцям отримувати частину доходу від реклами,

– обіцяють розробники.

До середини березня тестування охопить авторів майже в усіх країнах, де доступна реклама In-stream.

Доступність Reels

Як пояснюють у блозі, отримати доступ до функції можна буде різними способами. Майбутні оновлення дозволять знаходити короткі відео у розділі Stories від ваших друзів, у вкладці Watch, а також у самій стрічці. Компанія збирається додати новий блок в інтерфейсі, щоб розмістити там відео Reels.

​Інтерфейс Facebook Reels / Фото Facebook