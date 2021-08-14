Це не жарт, а нова реальність: Facebook запустив сервіс для молитв онлайн і викликав обурення

Соціальна мережа Facebook, судячи з усього, вирішила, що їй замало особистих даних користувачів – компанія також хоче знати, про що вони моляться. І запустила новий сервіс для онлайн-молитв.

З початком пандемії коронавірусу багато компаній орієнтують свою продукцію на зручність використання вдома та мінімізацію необхідності його покидати. Наприклад, деякі сервіси швидко запустили відеодзвінки, а інші потурбувались про доставку до дверей. Facebook же вирішив потурбуватись про вірян, яким не рекомендують збиратись на масові богослужіння у церквах.

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Онлайн-молитва

Як пише джерело, учасники релігійних спільнот у Facebook зможуть використовувати цей інструмент, щоб "збирати молитовну силу" для майбутніх співбесід, прохань про здоров'я, вирішення проблем та іншого.

Новий сервіс в рамках соціальної мережі буде публічним.

Згідно з наявними даними, працює вона аналогічно звичайним публікаціям.

Підписник релігійної спільноти чи групи залишає повідомлення "Я молюся", а інші користувачі можуть підтримати його, написавши коментар чи поставивши вподобання.

Крім того, можна натиснути окрему кнопку "Я молився".

Користувачі самі вирішують, чи хочуть вони обговорювати деталі молитви.

Головним, як зазначає джерело, тут є сама демонстрація релігійної активності.

Представники різних релігій уже зреагували на нововведення і їхні думки щодо цього питання розділилися. Одні вважають, що молитва є дуже потаємною та особистою практикою, тоді як соцмережі виставляють все напоказ. Інші ж вбачають у цьому нові можливості, адже у той час, коли священнослужителі не можуть, як раніше, зібрати людей в церкві та взаємодіяти з паствою, такі інструменти допоможуть залишатися ближчими.

Зрозуміло, що при такому стані справ ні про яку конфіденційність мова не йде. Проте

Facebook обіцяє, що

не буде використовувати нову функцію для збору рекламних даних.

Реакції та відгуки

Уже є й перші відгуки про нововведення. Громада Crossroads Community Church помітила його у своїй групі в соцмережі, що нараховує 2500 членів, близько десяти тижнів тому.

Ґейб Морено, пастор церкви, каже, що кожного дня люди публікують 20-30 молитовних прохань, кожне з яких отримує по 30-40 реакцій. А Денніс Фліппен, яка є модераторкою групи, розповіла, що потік відповідей такий великий, що вона навіть вимикає сповіщення для своїх молитовних публікацій – вона знає, що в будь-якому випадку отримає значний відгук і зустріне "потік підтримки".

Разом з тим пані Фліппен каже, що на відміну від особистої групової молитви вона не відчуває Святого Духа або фізичних проявів, які вона називає "святими мурашками". Попри це, віртуальний досвід приносить їй задоволення.