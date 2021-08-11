Facebook заблокував сотні акаунтів з Росії через фейки про вакцинацію

У Facebook виявили зв'язок між мережею акаунтів та кампанією маркетингового агентства Fazze. Вона є частиною російської кампанії AdNow проти вакцин.

Акаунти, які поширювали неправдиву інформацію про вакцинацію, заблокували. Такі дані компанія Facebook оприлюднила у своєму липневому звіті.

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У документі мовиться про те, що відповідну операцію з дезінформації спрямували здебільшого на аудиторію в Індії, Латинській Америці, трохи менше – у США.

Вкиди проти AstraZeneca

. Загалом після розслідування видалили 65 російських акаунтів у фейсбуці та ще 243 –в інстаграмі.

Препарати проти коронавірусу західного виробництва намаються дискредитувати не вперше. Ще у листопаді 2020 року Fazze вкидувала інформацію, що вакцина AstraZeneca нібито небезпечна, бо у ній використовують аденовірус, взятий у шимпанзе. Такі повідомлення з'являлися у соцмережі на мові хінді.

Абсурдні помилки організаторів

Попри масштаби та низку використаних методів, обидві хвилі дезінформаційної кампанії не увінчалися успіхом. Водночас у звіті Facebook описали на курйозні помилки її організаторів. Меми на хінді, наприклад, підписували хештегом португальською мовою.