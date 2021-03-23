Facebook розкрив дані про свою роботу в області боротьби з дезінформацією. Відбулось це напередодні перевірки Комітетом Палати представників США з енергетики і торгівлі.

З жовтня по грудень 2020 року з Facebook видалили 1,3 мільярда підроблених облікових записів. Також з платформи назавжди зникли понад 12 мільйонів матеріалів про COVID-19 і вакцини, які були визнані світовими експертами в галузі охорони здоров'я фейковими.

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Боротьба з дезінформацією

Як повідомили в Facebook, для боротьби з дезінформацією використовуються алгоритми штучного інтелекту. Вони виявляють цілі мережі пов'язаних профілів, які діють за схожими ознаками. Компанії допомагають 80 незалежних експертів, які перевіряють матеріали на понад 60 мовах.

Попри всі ці зусилля, деякі вважають, що ми фінансово зацікавлені в наявності дезінформації. Але вірно зворотне,

— йдеться в заяві компанії.

У корпоративному блозі додали, що Facebook не збирається допускати фейки на її сервісах "навіть якщо це зашкодить зростанню числа користувачів і їх залученості.

На початку лютого Facebook розширив критерії визнання інформації про вакцинацію фейковою. До матеріалів про таємне вживлення чіпів та випробування препаратів на деяких групах людей без їх згоди додалися й інші теми, поширювані зловмисниками. Серед таких: