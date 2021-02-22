Facebook знову за столом переговорів, Канада та США йдуть стопами Австралії

Рішення Facebook заборонити користувачам з Австралії ділитися новинами наробило багато шуму по всьому світу. Ситуація розвивається. Спочатку компанія зазнала шквалу критики, пізніше Канада та США заявили, що можуть піти аналогічним Австралії шляхом. Тепер же соцмережа повернулась до переговорів з владою Австралії в надії дійти згоди.

Дії Facebook зустріли осуд з боку політиків різних країн і переросли в масштабне протистояння між найбільшою соцмережею й урядами, а також новинними організаціями по всьому світу. Посадові особи та великі видавці у Великобританії, Канаді, Німеччині та США розкритикували дії Facebook, заявивши, що вони антиконкурентні, і підкреслили необхідність жорстких заходів з боку відповідних органів.

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Світ проти

Джуліан Найт, депутат, який очолює Комітет з цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту в британському парламенті, заявив, що "це один з найбільш ідіотських, але водночас глибоко тривожних корпоративних кроків за всю історію", пише CNN Business. Він сподівається, що законодавці з усього світу відреагують на ситуацію з Facebook.

Девід Чічіллін, конгресмен від Демократичної партії США, який очолює Антимонопольний комітет Палати представників, підтримав Джуліана Найта. Він сказав, що дії Facebook в Австралії демонструють, що компанія несумісна з демократією.

Канадський міністр спадщини Стівен Гілбо наголосив, що його країна застосує австралійський підхід, розробляючи власне законодавство найближчими місяцями.

Facebook не погоджується з обвинуваченнями та стверджує, що запропонований австралійською владою закон применшує цінність, яку її послуги приносять видавцям.

Тим часом у Конгресі США планують розглянути законопроєкт, який спростить невеликим новинним організаціям можливість ведення переговорів з великими технологічним компаніями з приводу умов розміщення контенту на їх платформах.

Новинна індустрія США знаходиться в складному становищі: зайнятість в американських газетах скоротилася вдвічі з 2008 року на тлі падіння доходів від реклами та переходу ЗМІ в інтернет. Аналогічна ситуація спостерігається по всьому світу. Рекламодавці віддають перевагу замовленню реклами в соцмережах, а не на сторінках сайтів новинних агентств. Причиною тому є те, що самі користувачі воліють отримувати інформацію саме із соцмереж. Так, за даними Pew Research Facebook зайняла перше місце серед усіх соцмереж, які розповсюджують новини.

Нові переговори

На фоні всієї критики у ЗМІ починає з'являтися інформація про те, що Facebook повернулась за стіл переговорів. Як пише Business Insider, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив про продовження дискусії.

Компанія попередньо знову подружилася з нами. Я радий, що Facebook повернулася за стіл переговорів,

– сказав пан Моррісон на пресконференції в Сіднеї.

Федеральний скарбник Австралії Джош Фриденберг напередодні підтвердив, що спілкувався з виконавчим директором Facebook Марком Цукербергом, і анонсував, що у вихідні очікуються подальші переговори.

Нагадаємо, Facebook заборонила користувачам з Австралії ділитися новинами через новий медіакодекс, який незабаром буде прийнятий в країні. Він націлений на захист місцевих ЗМІ. Згідно з ним, великі платформи, як Google і Facebook, будуть змушені платити місцевим виданням за публікацію їхніх новин.

Google спочатку погрожувала повністю відключити свою пошукову систему в країні, проте згодом запустила платну новинну платформу, домовившись з видавцями.

Facebook же своєю чергою вирішила повністю заборонити користувачам соціальної мережі в Австралії ділиться посиланнями на новинні повідомлення, а також закрити перегляд не лише місцевих, але й міжнародних новин.