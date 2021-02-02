Facebook вкрай негативно зреагувала на впровадження Apple функції "Прозорість відстеження в додатках" в iOS 14, яка дозволяє користувачам заборонити збір даних про їх активність додатками від сторонніх розробників. Компанія намагається знайти рішення, оскільки може втратити значну частину прибутку.

Джерело: MacRumors

Власники iOS-пристроїв з актуальною версією програмного забезпечення при запуску програм, що збирають дані, бачать інформаційне вікно, що дозволяє заборонити або дозволити відстеження їхньої активності в мережі.

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Реакція Facebook

Після низки публічних заяв про навмисну шкоду бізнесу та звинувачень в антиконкурентній поведінці у бік Apple, компанія Facebook, судячи з усього, вирішила змінити стратегію. Соціальна мережа спробує переконати користувачів добровільно дозволити відстеження їхніх дій.

Зокрема у додатку Facebook з'явиться інформаційний екран, що розповідає про те, як соціальна мережа використовує персоналізовану рекламу, яка, за її словами, підтримує малий бізнес і дозволяє сервісу залишатися безкоштовним. Водночас Facebook попереджає, що в разі відмови від збору персональних даних користувачі все одно будуть бачити рекламу, проте вона буде менш актуальною.



Facebook питатиме дозволу у користувачів на збір даних / Фото MacRumors

Зараз Facebook готує позов проти Apple через нові правила конфіденційності. Компанія заявляє, що впровадження функції "Прозорість відстеження в додатках" завдає шкоди її бізнесу та бізнесу її партнерів, а поведінка Apple є антиконкурентною.