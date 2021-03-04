Чутки про те, що Facebook працює над своїми фірмовими існують не перший рік. Однак, зараз в компанії офіційно підтвердили роботу над цим девайсом. Більше того, там офіційно заявили, що смарт-окуляри представлять до кінця цього року.

Відомо, що це будуть окуляри доповненої реальності. Їх розробляють спільно з популярним брендом Luxottica, яка провадить окуляри Ray-Ban.

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Що відомо про окуляри

Як розповів фінансовий директор Facebook Девід Венер, компанії довелося відмовитися від деяких запланованих функцій. Тож кінцевий продукт буде відрізнятись від того, що раніше намагався домогтися виробник.

Перший продукт, який у нас буде в цій сфері, навіть близько не буде таким, чого ми хочемо в кінцевому підсумку, – додав Венер.

При цьому він не уточнив про які саме "заплановані функції" йде мова. При цьому важливо, що Facebook продовжує активно розвивати проєкт, тому, можливо, здійснить все задумане в майбутніх моделях смарт-окулярів.

Додамо, що над розумними окулярами активно працює ще один виробник – компанія Apple. За чутками, виробник перевів свої Apple Glass на другу фазу виробництва. Передбачається, що друга фаза розробки окулярів доповненої реальності займе кілька місяців. Третя – від шести до дев'яти місяців, тоді відбуватиметься інженерна перевірка пристрою.