Кожен з більш ніж півтора мільйона користувачів Facebook в Іллінойсі отримає близько 340 доларів у рамках врегулювання справи про порушення закону штату. Соцмережа збирала дані користувачів, розпізнаючи їх обличчя без отримання на те згоди.

Суддя, який розглядав справу в федеральному суді Каліфорнії, затвердив остаточне рішення через 6 років після початку судового розгляду. Про це розповідає видання Ars Technica.

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Деталі справи

Це гроші, які йдуть прямо з кишені Facebook. Порушення не призвели до грошових втрат жертв. Але ці реальні гроші Facebook заплатить їм, щоб компенсувати відчутний збиток конфіденційності, якого зазнали люди,

– сказав окружний суддя США Джеймс Донато.

У 2015 році одразу троє жителів Іллінойсу подали позов проти Facebook. Вони заявили, що функція, яка пропонувала помітити інших людей на фотографіях за допомогою технології розпізнавання осіб, порушила їхні права, обумовлені в Законі штату Іллінойс про конфіденційність біометричної інформації. Згодом позови об'єднали в одну групову скаргу і передані до Федерального суду Каліфорнії.

Іллінойс прийняв цей закон у 2008 році. Він вимагає, щоб будь-яка організація, яка збирає біометричні дані, такі як відбитки пальців, зразки голосу, геометрію руки або обличчя, а також сканування сітківки або райдужної оболонки очей, отримувала попередню пряму згоду осіб, дані яких збираються. Ці організації також повинні захищати біометричні дані, які збирають, так само суворо, як і конфіденційну інформацію, що дозволяє встановити особу.

Вирок Facebook

Позивачі у цій справі заявляли, що Facebook не отримала згоди користувачів. Всього в Іллінойсі близько 7 мільйонів користувачів Facebook, а в законі передбачені штрафи в розмірі 1000 доларів за кожне випадкове і 5000 доларів за кожне явне порушення закону. Таким чином, Facebook могли зобов'язати заплатити цілих 35 мільярдів доларів.

Спочатку Facebook намагалася погодитися на 550 мільйонів у червні 2020 року, але суддя відхилив цю угоду, вважаючи суму недостатньою. Пізніше він погодився на врегулювання з виплатою у розмірі 650 мільйонів. Юридичні фірми, що представляли інтереси позивачів, просили близько 110 мільйонів доларів за свої послуги. Решту 540 мільйонів розділять між приблизно 1,6 мільйона позивачів, які подали заявку до 23 листопада — разом припадає по 338 доларів на кожного. Очікується, що ці платежі будуть доставлені через кілька місяців.