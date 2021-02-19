Рішення Facebook заборонити жителям Австралії читати і ділитися новинами на своїй платформі зіграло злий жарт із самою компанією. Згідно з численними повідомленнями користувачів, Facebook в четвер випадково обмежила свою власну сторінку в Австралії.

Компанія одразу ж поспішила відновити всі дані сторінки. Австралійський журналіст опублікував у Твіттері скріншот, на якому сторінка Facebook знаходиться в обмеженому статусі, без фото і з приміткою "немає публікацій".

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Масові блокування

Facebook has banned Facebook's own Facebook page pic.twitter.com/bvZGRaO77H — Andrew Brown (@AndrewBrownAU) February 17, 2021

Це не єдиний випадок, що трапився після обмеження Facebook на публікацію новин для жителів Австралії в четвер у відповідь на запропонований урядом закон, згідно з яким великі технологічні компанії, такі як Facebook і Google, повинні платити видавцям новин за їх контент.

Соціальна мережа також випадково заблокувала кілька сторінок урядових організацій Австралії, в тому числі двох офіційних медичних установ, перекривши доступ до медичної інформації на тлі пандемії коронавірусу.

Згідно з повідомленнями, недоступними були сторінки організацій:

Лікарі без кордонів,

Здоров'я Сент-Вінсента,

Бюро метеорології,

медичних інстанцій Південної Австралії, Нового Південного Уельсу, Квінсленду й Австралійської столичної території, які публікували дані про обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19,

Департаменту пожежних і аварійних служб штату Вашингтон, де зараз зберігається загроза лісових пожеж.

Це викликало обурення влади країни.

Дії Facebook недоцільні, незграбні та завдадуть шкоди його репутації,

— зазначив головний скарбник Джош Фрайденберг.

Більшість помилково заблокованих сторінок вже відновлені.