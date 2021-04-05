Facebook видалятиме весь контент з виступами Дональда Трампа

Соціальна мережа Facebook буде видаляти всі виступи та промови колишнього президента США Дональда Трампа через блокування його облікових записів. Про це написала на своїй Instagram-сторінці невістка Трампа, журналістка Лара Трамп.

Лара Трамп взяла інтерв'ю у колишнього президента США для свого онлайн-шоу і розмістила його на своїй сторінці в інстаграмі. Однак публікацію згодом видалила адміністрація соцмережі.

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Що відбувається

За словами журналістки, представники соцмережі підкреслили, що не мають наміру допускати на своїй платформі будь-яких заяв політика. Також її попередили, що обмежать можливості її сторінки, якщо подібні дії повторяться.

У видаленому інтерв'ю Дональд Трамп критикував Джо Байдена. Зокрема, він не згоден з його економічною політикою. Політик заявляв про наміри балотуватися на пост президента через три роки, а також пообіцяв провести масштабний мітинг.

Облікові записи Трампа у Facebook, Instagram, Snapchat і Twitch були заблоковані на початку січня після масових заворушень у Вашингтоні. Соцмережі вбачали в заявах колишнього президента причину штурму будівлі Капітолію 6 січня.