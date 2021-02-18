Facebook видалив усі новини зі сторінок австралійських ЗМІ через новий закон

Джерело:ABC News Australia
Компанія Facebook обмежить можливість поширення новин на території Австралії через новий закон, який незабаром можуть прийняти в країні для захисту місцевих медіа. Згідно з новими правилами платформи, австралійським користувачам заборонять публікацію посилань на новинні повідомлення, перегляд міжнародних і місцевих новин. Крім того, заборонять ділитися чужими записами, які містять новини.
Влада Австралії хоче, щоб технологічні гіганти, такі як Facebook і Google, платили за контент, що публікується з новинних агентств. Керівництва платформ заявили, що закон "докорінно неправильно розуміє відносини між нашою платформою і видавцями".
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У відповідь на запропонований Австралією "Закон про угоди зі ЗМІ" Facebook обмежить як видавців, так і жителів країни у можливостях поширення та перегляду місцевого або міжнародного новинного контенту. Користувачі Facebook по всьому світу також не зможуть ділитися публікаціями австралійських видань.
Фейсбук видання ABC News Australia без новин / Фото ABC News Australia
У Facebook відзначають, що новинний контент для користувачів з Австралії не перевищує 4 відсотків від усього вмісту, який переглядають користувачі платформи. Представники соцмережі пояснили, що застосують спеціальні технології для обмеження контенту.
Спочатку компанія Google зробила рішучу заяву про те, що відключить пошукову систему в Австралії, якщо там приймуть новий закон. Проте пізніше все ж підписала угоду з інформаційним агентством News Corp про право публікації їхніх новин на своїй платформі, та запустила платну новинну платформу, на якій публікуватиме контент, отриманий від видавців у рамках укладеного з ними контракту.
У Google відзначили, що продовжать надавати австралійським користувачам найсвіжішу інформацію з усього світу. Крім того, компанія продовжить співпрацю з виданнями Agence France-Presse й Australian Associated Press в рамках своєї програми перевірки інформації, що публікується.
Нагадаємо. В Австралії готується закон, згідно з яким технологічні гіганти будуть зобов'язані платити місцевим видавцям за контент, який публікується на їхніх платформах. У разі відсутності домовленостей розмір плати визначить призначений державою арбітр.
Передбачалося, що розгляд закону буде проходити 16 лютого, але уряд Австралії погодився внести деякі технічні поправки після переговорів з главами Facebook і Google, тому його розгляд відбудеться пізніше.