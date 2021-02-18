Компанія Facebook обмежить можливість поширення новин на території Австралії через новий закон, який незабаром можуть прийняти в країні для захисту місцевих медіа. Згідно з новими правилами платформи, австралійським користувачам заборонять публікацію посилань на новинні повідомлення, перегляд міжнародних і місцевих новин. Крім того, заборонять ділитися чужими записами, які містять новини.

Влада Австралії хоче, щоб технологічні гіганти, такі як Facebook і Google, платили за контент, що публікується з новинних агентств. Керівництва платформ заявили, що закон "докорінно неправильно розуміє відносини між нашою платформою і видавцями".

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Відповідь владі

У відповідь на запропонований Австралією "Закон про угоди зі ЗМІ" Facebook обмежить як видавців, так і жителів країни у можливостях поширення та перегляду місцевого або міжнародного новинного контенту. Користувачі Facebook по всьому світу також не зможуть ділитися публікаціями австралійських видань.



Фейсбук видання ABC News Australia без новин / Фото ABC News Australia

У Facebook відзначають, що новинний контент для користувачів з Австралії не перевищує 4 відсотків від усього вмісту, який переглядають користувачі платформи. Представники соцмережі пояснили, що застосують спеціальні технології для обмеження контенту.

Реакція Google

Спочатку компанія Google зробила рішучу заяву про те, що відключить пошукову систему в Австралії, якщо там приймуть новий закон. Проте пізніше все ж підписала угоду з інформаційним агентством News Corp про право публікації їхніх новин на своїй платформі, та запустила платну новинну платформу, на якій публікуватиме контент, отриманий від видавців у рамках укладеного з ними контракту.

У Google відзначили, що продовжать надавати австралійським користувачам найсвіжішу інформацію з усього світу. Крім того, компанія продовжить співпрацю з виданнями Agence France-Presse й Australian Associated Press в рамках своєї програми перевірки інформації, що публікується.