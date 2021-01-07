Facebook заморозив сторінку Дональда Трампа на 24 години, а Twitter – на 12 годин. Поки що чинний глава Білого дому повинен видалити свої повідомлення, які соцмережі розцінили як такі, які провокують насильство.

Facebook і Twitter заблокували аккаунти Дональда Трампа. Компанії вбачають у його дописах не тільки неправдиву інформацію, а й слова, які провокують насильство. Про це розповіли у NBC.

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Що зробив Facebook зі сторінкою Трампа

Facebook видалив відеозапис, у якому Дональд Трамп закликав прихильників піти з Капітолія. Проблема, звісно, не у цьому заклику, а в тексті, який його супроводжував.

Ми видалили його, бо вважаємо, що це (дописи Трампа – 24 канал) не сприяють зменшенню ризику насильства, а почасти й навпаки,

– повідомили у компанії.

Сторінку Трампа також заблокували на публікацію нових дописів. Але не назавжди, а наразі на 24 години.

Як відреагував Twitter

Twitter також видалив допис Трампа, де він заявляв, що заворушення у Вашингтоні сталися через "крадіжку" у республіканців перемоги на президентських виборах.

Компанія оголосила, що аккаунт Дональда Трампа заблокований щонайменше на 12 годин

Через безпрецедентну насильницьку ситуацію у Вашингтоні ми зажадали видалити три опубліковані сьогодні твіти Дональда Трампа – за неодноразові й серйозні порушення нашої політики громадянської цілісності,

– написали у Twitter Safety.

І додали, що якщо твіти Трамп не видалить, то "обліковий запис залишиться заблокованим".

Зауважимо, що і в YouTube видалили відео Трампа, бо воно порушує "політику щодо контенту, в якому стверджується, що шахрайство або помилки змінили результат" виборів.

Чому сторінки Трампа блокують у соцмережах? Річ у тім, що Дональд Трамп закликав демонстрантів спершу зібратися на акцію протесту, потім знову писав про фальсифікації на виборах, а потім вимагав у своїх прихильників "запам'ятати цей день назавжди".



У соцмережах вбачають в усьому цьому прояви симпатії до демонстрантів, які щонайменше не сприяють деескалації насильства.

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