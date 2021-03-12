Розділ "Stories" в Instagram та Facebook існує доволі давно. Тепер же компанія монетизує їх, дозволивши користувачам заробляти на своїх коротких роликах за допомогою розміщення в них реклами у вигляді стікерів. Поки що функція працює в тестовому режимі для окремих користувачів.

Суть нововведення в тому, що користувачі, публікуючи "Історії", зможуть помістити на публікацію спеціальний стікер з рекламою бізнесу, яка підходить під контекст. Наприклад, якщо користувач робить публікацію в Національному парку Йосеміті, то наклейка може рекламувати послуги місцевих виробників.

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Майбутнє функції

Тестування функції не означає, що вона обов'язково з'явиться у майбутньому для широкого кола користувачів додатку, проте в компанії підтверджують початок її тестування, нехай і на стадії концепту. Умови отримання монетизації, її суму та інші подробиці поки не розголошуються.

Раніше Facebook дала можливість інтеграції реклами у відеоролики довжиною від 1 хвилини. Для цього користувачам необхідно мати 60 тисяч хвилин часу перегляду за останні 60 днів.

Додавання реклами в короткі ролики в "Історіях" можуть дозволити компанії підвищити ефективність реклами і створити новий формат для бізнес-клієнтів. Цілком ймовірно, що функція з часом перейде в Instagram.

Початковий тест "дуже малий", каже Facebook, але компанія сподівається розширити його "найближчим часом", а потім застосувати технологію до всіх короткоформатних відео на платформі.