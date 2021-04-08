Відомо, що розробку очолив Ерік Хаззард, який приєднався до Facebook, коли та придбала його додаток для питань і відповідей tbh, аудиторія якого досягла 2,5 мільйона активних користувачів на день. Додаток налічував понад 1 мільярд відповідей на момент його закриття. Всі свої напрацювання Хаззард тепер може застосувати в Hotline.

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Що відомо про додаток

Інтерфейс нового додатка нагадує Clubhouse. Головний екран програми розділений на кілька частин: вгорі розташовується панель спікера, де відображається іконка з аватаром. Внизу знаходиться панель з аватарами слухачів. У десктопній версії панель ведучого знаходиться праворуч, а іконки слухачів зліва. Для авторизації в додатку використовується Twitter-акаунт і SMS-пароль.

Організатори конференцій зможуть видаляти недоречні питання або відключати користувачів на свій розсуд. Hotline також автоматично веде запис бесід. Після закінчення ведучий отримує два записи: одну в форматі MP3 (аудіо), а іншу в MP4 (відео). Після цього їх можна опублікувати в інших соціальних мережах.

На момент запуску приєднатися до Hotline зможуть всі, хто забажає. Facebook поки не робила офіційного оголошення про запуск сервісу.

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