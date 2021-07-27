Metaverse – це концепція, яка передбачає створення цифрових світів, в яких можуть одночасно перебувати кілька людей. Метавсесвіт тісно пов'язаний з технологіями віртуальної реальності та доповненої реальності. У цих напрямках активно працюють цифрові гіганти сучасності: Apple, Google, Amazon та Microsoft. Та Марк Цукерберг вирішив "обійти" їх у своєрідних технологічних змаганнях.

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Навіщо людям потрібний метавсесвіт

Визначальною якістю метавсесвіту буде присутність – відчуття того, що я дійсно перебуваю там з людьми,

– говорить Марк Цукерберг.

Загалом в усіх сучасних сервісах віртуальної реальності або доповненої реальності присутнє відчуття "несправжності". Людина відчуває, що вдягнувши окуляри віртуальної реальності, вона потрапляє у своєрідний атракціон для розваг.

У Facebook є інше бачення майбутнього галузі, яке вони й хочуть втілити у проєкті Metaverse, який є частиною Facebook Reality Labs. Метавсесвіт, створений Facebook об'єднає усі соціальні мережі та сервіси, підконтрольні компанії; продукти компанії, такі як смартекрани Portal та окуляри віртуальної реальності Oculus або інші продукти, які з'являться в майбутньому.

Metaverse, за словами Цукерберга, буде працювати навіть на смартфонах. Використовуючи проєкт, люди зможуть відпочивати, працювати, спілкуватися та робити інші дії, які захочуть. Таким чином, Facebook еволюціонує "від компанії, яку вважають соціальною мережею, до компанії-метавсесвіту".

Також Марк Цукерберг говорить, що Metaverse надасть величезні можливості окремим творцям та художникам, людям, які хочуть працювати й володіти будинками далеко від сучасних міських центрів, або людям, що живуть в місцях, де можливості для отримання освіти або відпочинку більш обмежені.

Орієнтовний час появи новинки – не менше 5 років.