Злитий документ був створений торік інженерами з конфіденційності з команди Ad and Business Product. Їм було доручено розробляти й підтримувати велику рекламну систему Facebook, ядро бізнесу компанії.

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Що стало відомо

Аналіз звіту, який підготувала команда, свідчить, що Facebook не може відстежити все, що відбувається на платформі.

Ми побудували системи з відкритими кордонами. Результат цих відкритих систем і відкритої культури добре описаний за аналогією: уявіть, що ви тримаєте в руці пляшку чорнила. Ця пляшка чорнила являє собою суміш усіх видів призначених для користувача даних. Ви виливаєте ці чорнила в озеро (наші системи відкритих даних, наша відкрита культура) і вони течуть всюди. Як повернути ці чорнила назад у пляшку? Як це реорганізувати, щоб вони текли тільки в дозволені області озера?

– йдеться в документі.

У результаті компанія не може контролювати зміни політики безпеки, наприклад, створити якесь правило на кшталт "дані X не застосовувати для мети Y", як того вимагають регулятори по всьому світу. Повідомляється, що навіть інженери компанії не можуть належним чином відстежувати весь шлях інформації користувача.

Представник Facebook прокоментував ситуацію виданню Vice. Він наголошує, що інформація з витоку, не вказує ніби компанія не дотримується правил і законів, пов'язаних з конфіденційністю.

Враховуючи, що цей документ не описує наші великі процеси й механізми контролю для дотримання правил конфіденційності, просто некоректно робити висновок про те, що він показує порушення. Нові правила конфіденційності по всьому світу вводять різні вимоги, і цей документ відображає технічні рішення, які ми створюємо для масштабування поточних заходів, до яких вдаємося для управління даними й виконання наших зобов'язань,

— зазначив прессекретар у своїй заяві.

Нагадаємо, зараз Meta, якій і належить соцмережа Facebook, намагається оскаржити заборону своїх соцмереж у Росії після того, як там визнали компанію і її сервіси екстремістськими.