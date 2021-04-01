Які нововведення чекають на користувачів Facebook

Згідно з опублікованими даними, користувачі соціальної мережі тепер можуть в налаштуваннях вибирати один із трьох варіантів для обмеження на коментарі до публікацій. Таким чином, кожен користувач може залишити коментар відкритим для всіх, лише для друзів або ж тільки для сторінок та профілів, які згадуються в публікації. Якщо ж вказати у налаштування лише власний профіль Facebook, то коментувати пост інші користувачі не зможуть взагалі.

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Що зміниться у стрічці новин

Ще одне нововведення стосується форми подання контенту у новинній стрічці. Розробники додали функцію "Панель фільтрів стрічки", завдяки якій можна здійснювати ранжування контенту, що публікується та потрапляє у вашу стрічку. Це означає, що користувачі зможуть самостійно вибирати, який саме контент слід показувати в першу чергу. Найближчим часом цей інструмент стане доступний користувачам, які використовують для взаємодії з соцмережею пристрої на базі Android, а протягом кількох тижнів він з'явиться у версії додатка для iOS.

Інші нововведення у Facebook

Ще розробники докладніше розповіли про те, як працює функція підбору рекомендованого до перегляду контенту. Алгоритм підбору рекомендованих матеріалів ґрунтується на поведінці користувача у соціальній мережі. Це означає, що якщо користувач часто переглядає або коментує матеріали, наприклад, на спортивну тематику, то йому буде рекомендуватися до перегляду контент.