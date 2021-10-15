Автори проєкту перерахували можливості, яким вони хочуть навчити систему. Зокрема, це функція "епізодичній пам'яті" (наприклад, пошук відповіді на питання на зразок "де я залишив ключі?"), а також аудіовізуальний щоденник, здатний пам'ятати, хто і що сказав.

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Зараз жодна система штучного інтелекту не може з високим ступенем надійності вирішувати завдання подібного рівня, і фахівці Facebook наголошують, що це дослідницький, а не комерційний проєкт. Але в будь-якому випадку виникають серйозні питання щодо конфіденційності.

Якщо експерти вже зараз незадоволені можливостями окулярів від Facebook і Ray-Ban, то подібні побоювання будуть лише посилюватися, якщо нові пристрої будуть не тільки записувати відео, але також розшифровувати й аналізувати записи, а люди перетворяться в ходячі системи спостереження.

Новий проєкт Facebook

Проєкт отримав назву Ego4D, його розробку ведуть фахівці Facebook і вчені 13 університетів по всьому світу. В цілому база вихідних даних містить 3205 годин відеозаписів, отриманих від 855 учасників експерименту, які проживають в 9 країнах.

Наголошується, що за збір даних відповідали університети, а не Facebook. Учасники, деякі з яких отримали гонорари за участь в експерименті, знімали відео своїх повсякденних дій на камери GoPro і розумні окуляри. Це були прості дії простих людей: будівельні роботи, випічка, ігри з тваринами й спілкування з друзями. Вчені анонімізували усі зібрані дані: розмивали обличчя перехожих і видаляли будь-яку особисту інформацію.

Автори проєкту кажуть, що це найбільший набір вихідних даних, однак для запуску системи необхідні відповідні навички, яким фахівці намагаються навчити власні нейромережі. Дослідники поставили перед системою низку конкретних завдань.

Епізодична пам'ять: що і коли сталося (наприклад, "Де я залишив ключі?").

Прогнозування: що я зроблю далі ("Ви вже додали сіль у страву?").

Маніпуляції: що я роблю ("Навчи мене грати на барабанах").

Аудіовізуальний щоденник: хто, коли й що сказав ("Якою була тема уроку?").

Соціальна взаємодія: хто з ким взаємодіє ("Допоможіть мені розчути людини, з яким я говорю в галасливому ресторані").

Вирішувати такі завдання сучасним системам штучного інтелекту поки не під силу, однак наявність наборів даних і тестів – це шлях до їх розвитку. Фахівці Facebook сподіваються, що проєкт Ego4D стане еталонним для систем доповненої реальності джерелом даних, яким колись став ресурс ImageNet.

Зверніть увагу! Навчений на основі цих даних інтелект можна буде використовувати не лише на натільних пристроях, а й на домашніх роботах-помічниках, які також стануть використовувати камери для навігації.

Загроза безпеці та особистим даним користувачів

Хоча завдання, які ставить перед собою Facebook, представляються практичними, інтерес компанії до подібних проєктів обов'язково буде турбувати громадськість. "Досягнення" Facebook в області конфіденційності даних зараз є просто катастрофічними, з огляду на астрономічні штрафи від регуляторів і репутацію, яку компанії створили свідчення інформаторів.

На цьому тлі вже зараз викликає занепокоєння той факт, що в описі проєкту Ego4D не згадується аспект забезпечення конфіденційності, а в описі "аудіовізуального щоденника" нічого не йдеться про видалення даних людей, які не бажають опинитися в кадрі. У відповідь на це представник Facebook пообіцяв, що відповідні заходи будуть вжиті надалі.