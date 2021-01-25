Facebook покарав главу Роскосмосу через висловлювання "знахабнілі американці"

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін знову оскандалився резононсним висловлюванням. У Facebook він вжив фразу "знахабнілі американці", після чого його пост був прихований, крім того, йому заборонили публікувати пости протягом доби.

Джерело: 24 канал

"Мій акаунт забанили на добу, тому що мій пост нібито порушує правила Співтовариства. Саму публікацію приховали. Ось вам і вся "свобода слова" на американський манер", – обурився Рогозін.

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Деталі скандалу з Рогозіним

Почалося все із поста колишнього американського посла в Росії Майкла Макфола. Він підтримав протести в Росії на захист опозиціонера Олексія Навального.

Вражений хоробрістю російських громадян сьогодні,

– написав Макфол.

Цей твіт не міг оминути Рогозін, тож порадив колишньому послу не втручатися в справи його країни.

"Твої висловлювання тут – це нахабне втручання в справи моєї країни. Good night”, – розлючено написав глава Роскосмосу.

Але на цьому він не заспокоївся і вирішив продовжити дискусію у Facebook:

"Ви, панове американці, остаточно знахабніли. Вчителів з себе не будуйте, вчителі ви хрінові, такий бардак на весь світ у себе влаштували", – написав Рогозін.

Та вже через кілька годин цей пост прихований, а Рогозіну заборонили публікувати пости протягом доби.