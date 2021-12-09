Facebook продовжує збирати дані навіть тих користувачів, які відмовилися від відстеження в iOS

Видання The Financial Times опублікувало розслідування про результати нової політики конфіденційності Apple. Вони невтішні: Facebook і Snapchat продовжують збирати дані користувачів, які відмовилися від відстеження в iOS.

Вільне тлумачення нової Політики конфіденційності Apple дозволяє таким додаткам, як Facebook і Snapchat, продовжувати здійснювати відстежування активності користувачів у рекламних цілях. Навіть якщо вони попросили цього не робити.

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Що відомо

Навіть через 7 місяців після впровадження App Tracking Transparency, Apple не забороняє таким компаніям як Facebook і Snapchat збирати деяку інформацію за умови, що вона буде знеособлена, агрегована і не матиме зв'язку з конкретними профілями користувачів.

FT пише, що це стало результатом "негласного зсуву", в рамках якого компаніям було дозволено вільніше інтерпретувати нову політику конфіденційності.

Оскільки Apple вимагає "не отримувати дані з пристрою з метою його унікальної ідентифікації", розробники вирішили відстежувати поведінку не конкретних користувачів, а груп, які все одно будуть отримувати таргетовану рекламу.

За даними видання, Apple явно не схвалила такий метод, але він дозволяє третім особам збирати дані, навіть якщо користувач цього робити не дозволив. Крім того, повідомляється, що Apple досі дозволяє розробникам збирати дані про IP-адресу, геолокацію, мову, модель пристрою і розмір екрану, попри те, що частина цієї інформації також передається рекламодавцям.

Разом з тим керівництво Snapchat повідомило інвесторам, що компанія планує поділитися з рекламодавцями даними 306 мільйонів користувачів – навіть тих, які не дозволили соцмережі збирати інформацію про них.

Аналогічним чином збирається вчинити й Facebook, намагаючись відновити свою рекламну інфраструктуру "з використанням більш агрегованих або анонімних даних".