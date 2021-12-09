Вільне тлумачення нової Політики конфіденційності Apple дозволяє таким додаткам, як Facebook і Snapchat, продовжувати здійснювати відстежування активності користувачів у рекламних цілях. Навіть якщо вони попросили цього не робити.

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Що відомо

Навіть через 7 місяців після впровадження App Tracking Transparency, Apple не забороняє таким компаніям як Facebook і Snapchat збирати деяку інформацію за умови, що вона буде знеособлена, агрегована і не матиме зв'язку з конкретними профілями користувачів.

FT пише, що це стало результатом "негласного зсуву", в рамках якого компаніям було дозволено вільніше інтерпретувати нову політику конфіденційності.

Оскільки Apple вимагає "не отримувати дані з пристрою з метою його унікальної ідентифікації", розробники вирішили відстежувати поведінку не конкретних користувачів, а груп, які все одно будуть отримувати таргетовану рекламу.

За даними видання, Apple явно не схвалила такий метод, але він дозволяє третім особам збирати дані, навіть якщо користувач цього робити не дозволив. Крім того, повідомляється, що Apple досі дозволяє розробникам збирати дані про IP-адресу, геолокацію, мову, модель пристрою і розмір екрану, попри те, що частина цієї інформації також передається рекламодавцям.

Разом з тим керівництво Snapchat повідомило інвесторам, що компанія планує поділитися з рекламодавцями даними 306 мільйонів користувачів – навіть тих, які не дозволили соцмережі збирати інформацію про них.

Аналогічним чином збирається вчинити й Facebook, намагаючись відновити свою рекламну інфраструктуру "з використанням більш агрегованих або анонімних даних".

Нагадаємо, ще торік компанія Apple оголосила про нові правила для розробників додатків, згідно з якими усі програми, розміщені в App Store, тепер повинні запитувати явний дозвіл на збір персональних даних. У випадку відмови, компанії не отримували б ніякої інформації про діяльність користувача. Це викликало бурхливу реакцію серед інших компаній, а особливо Meta, яка тоді ще називалась Facebook. Вона навіть оголосила про наміри подати до суду, щоб заборонити Apple вводити нові вимоги. Річ у тім, що величезна частина доходів соцмережі – це надходження від реклами. Втративши дані користувачів, вона втратить можливість підбирати оголошення для конкретних людей, що знизить її привабливість в очах рекламодавців.