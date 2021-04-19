Ресурс Vox Media з посиланням на свої джерела пише, що соціальна мережа Марка Цекерберга планує у різний час представити серію продуктів, які позиціює як "соціальні аудіо. Вони включають в себе аналог Clubhouse від Facebook, а також спробу вийти в сектор подкастів через Spotify.

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Які продукти готує компанія

Як повідомляється, серед нових пропозицій від Facebook будуть:

можливість користувачам Facebook записувати короткі голосові повідомлення і публікувати їх у своїх стрічках новин так само, як зараз вони можуть робити це з текстом, картинками та відео;

аудіоверсія Rooms – ця служба відеоконференцзв'язку була запущена рік тому, коли пандемія підштовхнула масове впровадження Zoom;

продукт у дусі Clubhouse, який дозволить групам людей слухати та взаємодіяти з авторами контенту на віртуальній "сцені";

продукт для пошуку подкастів, який буде пов'язаний зі Spotify. Остання вклала за останні роки значні кошти в їх розвиток. Неясно, чи збирається Facebook робити щось більше, ніж просто пропонувати своїм користувачам слухати подкасти на Spotify.

Невідомо, коли всі ці продукти стануть загальнодоступними, але анонси повинні прозвучати найближчим часом. Аудіоверсія Rooms, швидше за все, буде випущена відразу, а інші продукти, швидше всього, отримають свої перші тестові версії не раніше літа.