Facebook розробляє унікальний розумний браслет

Компанія Facebook створює свій фірмовий розумний браслет. Його можна буде використовувати, щоб керувати майбутніми окулярами доповненої реальності (AR).

Це дасть змогу Facebook скласти конкуренцію Apple. Нагадаємо, саме Apple Watch є найпопулярнішим розумним годинником у світі.

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Деталі про смарт-браслет Facebook

Цей розумний браслет буде використовувати спеціальні датчики для перетворення сигналів нервів, які проходять через зап'ястя до долоні, у цифрові команди.

Це можна використовувати для управління функціями девайсу та інтерпретації складних рухів рук. Таким чином, це дасть змогу користувачеві взаємодіяти з віртуальним світом, видимим у віртуальних окулярах, за допомогою рухів кистей і пальців.

Facebook складе конкуренцію Apple / Фото tech.fb.com

У Facebook кажуть, що в майбутньому ця технологія дасть змогу власнику маніпулювати з віртуальними об'єктами в реальному світі, а також вводити текст на віртуальній клавіатурі.

Одна з найскладніших проблем у сфері доповненої реальності – це введення даних. Все залежить від того, як люди з ними взаємодіють,

– додав директор з технологій Facebook Майк Шрепфер.

Додамо, що нині багато виробників випускають розумні браслети для відстеження стану здоров'я користувача і отримання повідомлень зі смартфона.

Ідея Facebook – доволі унікальна – використовувати смарт-браслет як систему введення даних у віртуальній і доповненої реальності.