Facebook скопіює конкурентів: компанія працює над аналогом аудіочатів Clubhouse

Facebook займається розробкою сервісу аудіочатів, аналогічного Clubhouse. Новий сервіс знаходиться на ранньому етапі розробки.

Нещодавно Марк Цукерберг зареєструвався в додатку Clubhouse і взяв участь в шоу, яке транслювалося для користувачів сервісу. Тим часом власні обізнані джерела видання The New York Times говорять про те, що керівництво Facebook доручило створити аналогічний продукт. Офіційні представники обох компаній утрималися від коментарів з даного питання.

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Що ще скопіювала Facebook

У минулому Facebook неодноразово купувала перспективні стартапи та перетворювала їх на глобальні платформи, що користуються популярністю по всьому світу. В результаті частиною Facebook стали соціальна мережа Instagram, месенджер WhatsApp, а також розробник віртуальної реальності Oculus.

Facebook також відома тим, що часто копіює перспективні функції, які з'являються в сервісах і додатках конкурентів. Так, у 2016 році в Instagram з'явилися Stories, популярна функція сервісу Snapchat. Торік запустили функцію Reels, що дозволяє розміщувати короткі відео, аналогічно тому, як це відбувається в TikTok. Крім того, коли на фоні пандемії коронавірусу зросла популярність сервісу відеоконференцій Zoom, Facebook швидко створила і випустила на ринок власний аналог під назвою Rooms.

Очевидно, незабаром Facebook запустить аналог Clubhouse, користувачі якого зможуть спілкуватися в аудіочатах.