Приблизно о першій ночі за київським часом фейсбук знову став доступним користувачам. Та що сталося – у компанії офіційно наразі не розкрили.

Важливо Facebook частково відновив роботу, як і WhatsApp та Instagram

Після найгіршого збою з 2008 року Facebook знову працює

У понеділок, 4 жовтня, усі послуги Facebook, Instagram та WhatsApp припинили роботу на понад 6 годин. Фактично, це наймасштабніше відключення з 2008 року, коли фейсбук випав з інтернету на добу.

Однак є нюанс: тоді сервіс мав приблизно 80 мільйонів користувачів, тепер же – майже 3 мільярди. Тільки на Downdetector на погану роботу соцмережі поскаржилися 10,6 мільйона людей з усього світу.

Зараз, станом на 2 ночі 5 жовтня, сервіси Facebook вже працюють. Утім, деякі послуги ще не функціонують повністю (наприклад, публікація контенту в інстаграмі).

Ми шкодуємо. І ми наполегливо працювали задля відновлення доступу до наших додатків та служб, тож раді повідомити, що вони зараз повертаються до мережі. Дякуємо, що ви з нами!

– написали на сторінці Facebook у твітері.

Що пішло не так – невідомо

Ми не маємо ще статистики, скільки достеменно користувачів фейсбуку, інстаграму та інших сервісів втратили до них доступ. Не знаємо й офіційної причини збою.

Американські журналісти з посиланням на неназваного технічного фахівця Facebook вказують, що проблема начебто виникла після оновлення маршрутизаторів.

Служба моніторингу Cisco також повідомила, що відключення стало наслідком збою DNS (Domain Name System – така собі "телефонна книга" для веб-сайтів).

(Domain Name System – така собі "телефонна книга" для веб-сайтів). Та у Facebook офіційно нічого не вказують. Наприклад, Майк Шрепфер (головний технологічний директор компанії) у твітері вказав тільки на "проблеми з мережею".

Тим часом акції компанії Facebook упродовж дня втратили вже майже 5% своєї вартості.