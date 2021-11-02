Профіль не позиціює себе як фейк Ілона Маска – навпаки, власник вказує, що це фан-сторінка, на яку будуть завантажені твіти та інші матеріали від глави Tesla та SpaceX. Компанія Meta (колишня Facebook Inc.), яка володіє соцмережею Facebook, ніяк не прокоментувала цю ситуацію.

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Верифікована сторінка Ілона Маска у Facebook / Фото The Verge

Незрозуміло, коли сторінка була верифікована. У сповіщенні верифікації Facebook зазначено, що компанія "підтвердила, що сторінка або профіль є справжньою сторінкою публічної особи чи бренду, які вона представляє".

Зараз сторінка просто зникла. Очевидно, що соцмережа видалила її без жодних пояснень.



Facebook видалив верифіковану сторінку / Фото 24 канал

Аби бути верифікованим у Facebook, ви повинні заповнити форму, яка вимагає, серед іншого, щоб особа, яка подає її, надала офіційне посвідчення у вигляді водійських прав, паспорта, національного посвідчення особи, податкової декларації, останніх рахунків за комунальні послуги або інших підтверджувальних документів. Як отримати значок верифікації Facebook, читайте тут.

Приховані та очевидні проблеми верифікації

Верифікація профілю є проблемою для великих соціальних мереж. Twitter також боровся з цією проблемою. Він призупинив свою програму перевірки у 2017 році та відновив її на початку цього року. Однак перезапуск був дещо проблемним, і у липні компанія визнала, що помилково верифікувала невелику кількість підроблених облікових записів.