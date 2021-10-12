Про готовність стати більш відкритою для контролюючих органів заявив віцепрезидент Facebook Нік Клегг. Ця заява стала черговим кроком компанії на шляху зі згладжування репутаційного збитку, який був нанесений після серії заяв колишньої співробітниці, яка стверджує, що Facebook давно знає про шкоду, яку завдає соціальна мережа Instagram психіці підлітків. Вона також звинуватила гіганта соціальних мереж у тому, що прибуток для компанії завжди важливіший ніж благополуччя користувачів.

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Алгоритми повинні бути притягнуті до відповідальності, якщо цього вимагає законодавство, щоб люди могли порівняти те, що, за нашими словами, вони повинні робити, з тим, що відбувається насправді,

– заявив Кегг.

Він також додав, що Facebook готова до зміни американського закону, що захищає компанію від відповідальності за контент, що публікується користувачами. У бесіді з журналістами Bloomberg Кегг наголосив, що Facebook вітає введення обмежувальних захисних заходів, "за умови, що вони будуть використовувати системи і політику так, як вони повинні це робити".

Скандал навколо Facebook

Протягом вересня видання The Wall Street Journal опублікувало 9 розгорнутих журналістських розслідувань у яких фігурує компанію Марка Цукерберга. Інформатором, яка "злила" внутрішню кухню Facebook стала Френсіс Хауген, колишня менеджерка продуктів соціальної мережі, яка згодом сама викрила свою особу публічно.

У інформації та матеріалах, які надала Хауген журналісти виявили низку сумнівних та неоднозначних особливостей роботи алгоритмів соцмережі.

Підтвердити вдалось такі ключові проблеми:

Алгоритми побудовані таким чином, щоб користувач продовжував взаємодію із платформою . У стрічці новин частіше з'являються публікації, які провокують людей, зокрема, містять хейтспіч, розпалення ненависті, суперечки користувачів з різними думками тощо.

. У стрічці новин частіше з'являються публікації, які провокують людей, зокрема, містять хейтспіч, розпалення ненависті, суперечки користувачів з різними думками тощо. Вага звичайного лайку допису значно менша, ніж смайликів з реакціями . Так, у стрічці скоріше з'явиться допис з кількома смайликами обурення, ніж фото з відпустки друга з одними лише лайками.

. Так, у стрічці скоріше з'явиться допис з кількома смайликами обурення, ніж фото з відпустки друга з одними лише лайками. Дочірня платформа Instagram негативно впливає на підлітків , оскільки пропонує контент, не маючи жодного механізму верифікації віку користувача.

, оскільки пропонує контент, не маючи жодного механізму верифікації віку користувача. У Facebook є "білий список" користувачів , яким дозволено більше, ніж іншим. Зазвичай це політики, інфлюенсери та спортсмени. Так, якщо вони порушують правила соцмережі, то, скоріш за все, такий контент не заблокують і не видалять.

, яким дозволено більше, ніж іншим. Зазвичай це політики, інфлюенсери та спортсмени. Так, якщо вони порушують правила соцмережі, то, скоріш за все, такий контент не заблокують і не видалять. Хоча у Facebook працюють десятки тисяч модераторів, їхня переважна більшість займається моніторингом контенту англійською мовою. Так, дописи з Африки та Азії модеруються набагато менше , а інколи не перевіряються зовсім.

, а інколи не перевіряються зовсім. Соцмережа переповнена фейками, зокрема дезінформацією про вакцинацію проти COVID-19. Доведено, що у США майже 40% усіх дописів на цю тему розміщують антивакцинатори.

Раніше Кегг оголосив про швидке введення низки нових функцій, у тому числі системи, яка буде підштовхувати підлітків до того, щоб робити перерви у процесі взаємодії з Instagram. Соціальна мережа також має намір захистити підлітків від контенту, який здатний нашкодити їх психіці.